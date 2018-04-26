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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı, vekillik için istifa etti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı

26 Nisan 2018 19:20

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İbrahim Yurdunuseven, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, belediye başkanları, ilçe ve belde başkanları ile teşkilat mensupları yer aldı. Yurdunuseven, toplantıda, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yurdunuseven, yönetim kurulu üyelerine gönderdiği mesajla ilgili konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş\'ın talimatıyla istifa ettiği yönündeki ifadelerin yer aldığı mesaja ilişkin Yurdunuseven, şunları söyledi:
\"Yanlış anlaşılma olmuş. Bunu normalde talep eden biziz. İl başkanlığından istifa edeceğimizi ilettik. Oradaki istişarelerimiz, il başkanlığımızdaki istişarelerimiz ve ailemle yaptığım istişaremiz sonrası istifa etmeye karar verdik. Genel merkezin bize olumlu destekleri olmuştur. Bu bir yanlış anlaşılma mesajı ve böyle bir şey yok. Biz talepte bulunduk. Genel merkezimiz de olur verdi. Biz de istifa ettik. İnşallah hayırlı olur. Şu an milletvekili aday adayıyım.\"
\'HİÇ KİMSENİN GARANTİSİ YOK\'
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ise herhangi bir kişiye aday adaylığıyla ilgili talimat vermediğini söyledi. Ataş, \"İl başkanlarımızın bazıları bize milletvekili aday adayı olma taleplerini iletti. Biz de il başkanlarımızın genel durumunu genel başkanımızla istişare ettik. Genel başkanımız da \'İl başkanları aday adayı olabilirler ve hiç birinin adaylık garantisi yok\' dedi. Hatta hiçbir aday adayı ile ilgili genel başkanımız böyle bir garanti vermiyor. Yetkili kurullarda ve konjonktürde değerlendirilir. Kim en uygun aday olacaksa onlar aday yapılır. Biz de il başkanlarımıza genel başkanımızın müsaadesiyle tebliğde bulunduk\" diye konuştu.
İbrahim Yurdunuseven\'in istifasının ardından il başkanlığını vekaleten İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Hüseyin Sezen\'in yürüteceği belirtildi.

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