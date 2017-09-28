AK Parti adayı Mevlüt Uysal: Az laf çok iş vaat ediyoruz

Özgür ALTUNCU - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Başkanı seçimi için toplandı. Ak Parti\'nin adayı Mevlüt Uysal meclis üyelerinin tamamına ilk kez konuştu. Uysal, \" Biz az laf, çok iş prensibiyle hizmet üretmeye; insanımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz. Biz İstanbullura az laf çok iş vaat ediyoruz\" dedi.

\"OYUNUZU İSTİYORUM\"

Belediye başkanlığının İstanbul\'a hizmet için en şerefli makam olduğunu söyleyen Uysal, \"Bu en şerefli makamda, emin kişi olmak yüce bir görevdir. Partim ve Sayın Genel başkanımız uygun gördüler. Başkanlık seçiminde partimin adayıyım. İBB Başkanı Sayın Topbaş\'ın istifasının ardından, demokratik süreç başladı. Onurlu bu görev olan başkanlığı üstlenmek için huzurunuzdayım, oyunuzu istiyorum\" diye konuştu.

\"BİZDE MAKAM HİZMET İÇİN VARDIR\"

Belediyeciliğin Ak parti ile yepyeni bir anlayış kazandığını söyleyen Uysal, \"Bizde makam, mevkii sadece hizmet etmek için vardır. Amacımız Allah rızasıdır, milletimizin hayır duasıdır\" dedi.

\"AK PARTİ SAYESİNDE TEMİZ HAVA SOLUYORUZ\"

1994 öncesinde İstanbul\'da 1 km bile metro yoktu diyen Uysal, \" Şuanda 150 km, aktif raylı sistem ağımız var. 257 km\'lik raylı sistemin inşaatı devam etmekte. Dünyanın hiçbir şehrinde bu kadar büyük çalışma yoktur herhalde. Tıkanan trafiği tünellerle, yeni yollarla rahatlattık. İstanbul, dünyanın en temiz şehirlerinden biri oldu. Ak parti sayesinde tertemiz bir hava soluyoruz. 15 yılda 2.5 milyon ağaç dikildi İstanbul\'a...Biz az laf, çok iş prensibiyle hizmet üretmeye, insanımızın hayır duasını almaya devam edeceğiz. Biz İstanbullara az laf, çok iş vaat ediyoruz\" diye konuştu.

\"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ\"

Zamanın ruhunu iyi okuyan; hızlı karar alıp, uygulayabilen, sorunları torunlara havale etmeyen, sorundan değil, çözümden yana olan, adil şeffaf hesap verelebilir bir yönetim hedeflediğini söyleyen Ak Parti adayı Mevlüt Uysal konuşmasını şöyle tamamladı: Hemşehrilerimizle etkileşimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Devlette devamlılık esastır. Hem hükümetimiz, hem belediyemizin hizmetleri İstanbul\'a aksamadan devam edecek. İstanbul, 94\'de sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla yeniden doğdu. Ak partinin kurulmasının ve umut olmasını sağlayan köklü bir hizmet geleneği var. Bu geleneğin kurucu sayın Erdoğan\'dır. Bunu devam ettirmeyi vaat ediyoruz. Köklü hizmet geleneğimizi ve yerel yönetim anlayışımızı unutmadan, 94 ruhuyla İstanbul\'un bütününü kuçaklayan , dokunmadık yürek, silinmedik gözyaşı bırakmamak için, gece gündüz demeden çalışacağız. Ben değil, biz duygusuyla, parti, yaşam tarzına, idelojik tercihlere bakmaksızın hizmetlerimizle; dostluğumuzla tüm gönüllere girme mücadelesi vereceğimizi ilan etmek istiyorum. Büyük bir onurla aldığımız emaneti, anlımız ak, haysiyet ve şerefle taşıma duasıyla hepinizi selamlıyorum.

CHP ADAYI İMAMOĞLU AYNI KONUŞMAYI YAPTI

CHP\'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün adaylığının açıklandığı toplantıdaki konuşmasını tekrarladı. İmamoğlu konuşmasının sonunda, \" Parti davasını unutalım. Bütün belediye meclisi üyelerinin adayı olduğuma inanıyorum\" dedi.

CHP GRUP BAŞKANI ÖRTÜ İSTEDİ

Adayların konuşmasının ardından seçimin usülüyle ilgili CHP İBB Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever oy sandıklarının üzerinin örtülmesini talep etti. Oturuma Başkanlık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Selamet bu talebi kabul etti. Selamet oy verme işlemini üyelerinin isimlerini sayarak başlattı.

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