AK LGBTİ'nin katıldığı Erdoğan mitinginden: Bunlar sanırım gay

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Maltepe mitingine katılan AK LGBTİ üyeleri, miting alanında duydukları en kötü ve kaba tabirin “bunlar sanırım gey”, “gey bayrakları mı?” şeklinde olduğunu söyledi.

AKP’ye destek veren LGBTİ’lerin oluşumu, AK LBTİ kendini “muhafazakâr” olarak tanımlamasıyla Türkiye’deki diğer LGBTİ örgütlerinden ayrılıyor. Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitinge gökkuşağı bayraklarıyla katılan oluşumdan Enes F.B., AK LGBTİ’nin partide kendine alan açma mücadelesini kaosGL.org’dan Ömer Akpınar'a anlattı.

Her şey bir iftar yemeğiyle başladı...

Enes, kendi aralarında düzenledikleri bir iftar yemeğinin AK LGBTİ toplantılarının başlangıcı olduğunu söylüyor:

“15 kişilik AK LGBTİ arkadaşımızla iftar yemeğimizi yapıp herkesin “neden AK Parti, neden başka bir siyasi görüş değil, AK Partinin eşcinsellere karşı tutumu” gibi sorulara cevap vermesini istedik. Herkes kendince sebeplerle bunları açıkladı. Baktık ki gerçekten doğru yoldayız, “durmak yok, yola devam” dedik ve diğer bir toplantı için hazırlıklara başladık.”

'Bütün LGBTİ’ler tek bir partiden değil!'

Pazar günkü miting öncesinde yaptıkları toplantıda ise muhafazakâr kesimin LGBTİ’lere bakışını tartıştıklarını belirtiyor Enes. Türkiye’deki LGBTİ hareketi içerisinde şimdiye kadar muhafazakâr LGBTİ’lere yeterince alan açılmamasını eleştiriyor:

“Sanki bütün LGBTİ’ler o x partisindenmiş gibi hareket etmek yerine n’olurdu biraz da bizleri görselerdi, n’olurdu sanki? AK LGBTİ’ler de vardır ve bundan sonra tüm platformlarda hızla yayılacaktır.”

Gökkuşağı bayrağı ile Türk bayrağı bir arada

Enes, AKP mitingine gökkuşağı bayraklarıyla gitmeye karar vermelerinin ardından dünkü mitingi şu sözlerle anlatıyor:

“Miting alanına girene kadar gereksiz bir endişe taşıyorduk ama öyle bir an gelir ki bazen hiç bir sesi duymazsınız. Bizde de böyle bir durum oluştu ve bayraklarımızı miting alanına girmeden önce gururla taşıdık. Şunu belirtmek istiyorum ki sadece gökkuşağı bayraklarımızla değil Türk bayrağını da taşıyorduk. Onur yürüyüşünde bile Türk bayrağını taşımaktan utanan bazı kitlelere inat bizler her iki bayrağımızı gururumuzla, onurumuzla, şerefimizle dalgalandırdık.”

Maltepe mitinginde: Gey bayrağı mı bu?

Peki, alanda ne gibi tepkilerle karşılaştılar?

“Alanda ufak tefek olsa da olumsuz şeyler yaşamadık değil ama genel anlamda insanların merakını cezbetti bayrağımız. “Ne bayrağıdır? Bu renkler neyi simgeliyor?” gibi sorular soruldu. Bizler de gökkuşağı bayrağı olduğunu söyledik. Tatmin edici olmayanlara LGBTİ bayrağı olduğunu söyledik. Alanda duyduğumuz en kötü ve kaba tabir ise “bunlar sanırım gey”, “gey bayrakları mı?” şeklinde oldu. Ne incitici bir sözle, ne kitaplara sığmayacak bir küfürle, ne de farklı bir tutum ve davranışla karşılaştık. Güven konusunda ise, bizler bazı şeyleri göze alarak gittik aslında ama insanların tutumunu daha önce katıldığımız YHT açılışında açtığımız bayrak ile gözlemledik. Güvensizlik gibi bir durum söz konusu değildi!”

'İnsanlar bize alışacaklar'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekledikleri Recep Tayyip Erdoğan’dan homofobi ve transfobiyle mücadele konusundaki taleplerini sorduğumda ise ketum bir tutumla karşılaşıyorum. Enes, Erdoğan’dan ziyade İslamiyet’in LGBTİ’lerin hayatları üzerindeki etkilerinden bahsediyor:

“Öncelikle İslam’da ve tasavvufta ‘yaradılanı yaradandan ötürü sevmek’ diye bir tabir vardır. Bu tip sorunları sadece eşcinseller yaşamıyor. Yıllarca tesettürlü bayanlarımız, hocalarımız, dindar abilerimiz ya da ablalarımız da yaşadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizler Türk toplumunda sol veya sağ grupta tüm etnik kökenlerde insanların ağzında bir lokma gibiyiz. Bizi çiğneyip yuttuklarında ve midelerine indirdiklerinde mide asitleri ile eriyeceğiz. Ve insanlar bizlere alışacaklar.”

'İslam’da homofobiye yer yok!'

Dinî gerekçelere dayandırılan homofobik ve transfobik nefret suçlarının İslam’da yeri olmadığını dikkat çekiyor:

“Açıkçası kendi adıma dövülen ve/veya öldürülen eşcinsellerin 3-5 cahilin kararıyla yapıldığını düşünüyorum. İslam’da kişiye saygısızlığa yer yoktur, sevmeyebilirler, bu hakka sahipler ama fobik davranışlar bunların dışında. Ben Konya’da üniversite okuyorum. Belki de birçok eşcinsel için büyük tehlike arz eden bir yerde ama yaşıyorum. Ve eşcinsel olduğumu bilen camii hocaları da var, medrese hocaları da, profesörler de, mahallemdeki insanlar da.”

'Homofobikler yalnızca sağcılar değil'

Enes, ayrıca homofobi ve transfobinin yalnızca sağcılara has bir sorun olmadığının altını çiziyor:

“Ben insanlardan hoşgörü bekliyorum. Nitekim sağ görüşte büyük bir problem ve düşmanlık olduğunu sezmiyorum çünkü 4 yıldır Konya’da hiçbir şekilde kötü bir duruma rastlamadım. Ama sol görüşten ve bazı LGBTİ grup veya kurumlarında aşırı fobik tepkiler alındığı gerçeğini de unutmayalım. Sadece sağcılarda homofobikler var demek öküz altında buzağı aramaya benziyor.”

'Sanki diğer partilerde eşitlik ve özgürlük var!'

AK Partililerden LGBTİ eşitliği ve özgürlüğü konusunda beklediklerini sorduğumda ise Enes sorumun yanlış olduğu konusunda beni uyarıyor ve diğer partilerin de AKP’den farklı olmadığını ifade ediyor:

"Sanki diğer partilerde LGBTİ’lerin eşitliği ve özgürlüğü var! Bakın siz hangi eşcinselin bir CHP mitinginde gökkuşağı bayrağını taşıdığını gördünüz? Hani sözde CHP’li eşcinsel adayı koyan ya da eşcinsellere yönelik soru önergesi veren o CHP’li zatların hangisi mitinglerinde o bayrağın dalgalanmasını olumlu karşılar acaba? Ya da CHP’li eşcinsellerden hangi biri cesurca o bayrağı miting alanına kadar taşır ve getirir? Bunların ayırt edilmesi lazım. Biz bu mücadeleyi sözde değil özde veriyoruz, biz bu davayı yürütüyoruz... Yakmadan yıkmadan demokratik haklarımızla biz sürdürüyoruz.”