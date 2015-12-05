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AK Gençlik Ankara, 21 erkekle Kadın Kolları Kongresi’ne hazır; işte fotoğrafı

Başbakan Davutoğlu AKP'nin 4 milyon kadın üyesi bulunduğunu açıkladı

05 Aralık 2015 17:09

Ankara’da gerçekleştirilen ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı AKP Kadın Kolları Kongresi öncesi “Ak Gençlik Ankara” hesabından paylaşılan fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

@akgenclikankara hesabından paylaşılan fotoğrafta kongrenin yapıldığı sahnede dizilmiş 21 erkek bulunuyor. Hesabın twitter’da paylaştığı mesaja ““Genel Merkez Kadın Kolları 4. Olağan Kongremiz için hazırız” yazıldı.

Hesaptan paylaşılan fotoğraf şöyle:

Başbakan Davutoğlu’nun AKP’nin 4 milyon 234 bin kadın üyesi bulunduğunu açıkladı.

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