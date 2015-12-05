AK Gençlik Ankara, 21 erkekle Kadın Kolları Kongresi’ne hazır; işte fotoğrafı

Ankara’da gerçekleştirilen ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı AKP Kadın Kolları Kongresi öncesi “Ak Gençlik Ankara” hesabından paylaşılan fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.
@akgenclikankara hesabından paylaşılan fotoğrafta kongrenin yapıldığı sahnede dizilmiş 21 erkek bulunuyor. Hesabın twitter’da paylaştığı mesaja ““Genel Merkez Kadın Kolları 4. Olağan Kongremiz için hazırız” yazıldı.
Hesaptan paylaşılan fotoğraf şöyle:
Başbakan Davutoğlu’nun AKP’nin 4 milyon 234 bin kadın üyesi bulunduğunu açıkladı.