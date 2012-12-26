AK-47 tasarımcısı Mihail Kalaşnikof yoğun bakımda

Dünyada en çok kullanılan silahlar arasında yer alan tam otomatik saldırı tüfeği AK-47 Kalaşnikof’un Rus tasarımcısı Mihail Kalaşnikof 6 gündür yoğun bakımda.

Mart ayından bu yana sağlık sorunları yaşıyan 93 yaşındaki Kalaşnikof, İjevsk’teki bir hastanede tedavi görüyor.

Kalaşnikof’un yardımcısı Nikolay Shklyayef, Ria Novosti haber ajansına “Geçen hafta evinde ziyaret ettiğimde, bana hiç acı hissetmediğini söyledi, ama çok güçsüz olduğu belliydi” şeklinde konuştu.

AFP haber ajansına göre Kalaşnikof, kalp hastalığının belirtileri olan yorgunluk ve vücudunda oluşan kabarıklık şikâyetleriyle hastaneye gitmişti.



'Ben bunları anavatanın korunması için yarattım.'



Altay Dağları’ndan 17 çocuklu bir ailenin ferdi olan Kalaşnikof, erken yaşlarda mühendisliğe ilgi duymaya başladı ve 18 yaşında Sibirya’daki bir tren istasyonunda çalışmaya başladı. Mühendisliğe ilgisini fark eden Rus yetkililer, İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğu Kalaşnikof’tan yeni silah ve tüfekler tasarlamasını istedi.

Savaşın sona ermesinin ardından Kalaşnikof, AK-47 saldırı tüfeklerini tasarlaması için İjevsk’teki fabrikaya gönderildi. AK-47 model tüfekler 1949 yılında Kızıl Ordu’nun öncelikli tüfekleri arasında yer aldı.

Russia Today, tasarımından hiçbir zaman ‘pişman olmayan’ Kalaşnikof’un şu sözlerine yer verdi:

“Ben bunları anavatanın korunması için yarattım. Politikacıların nasıl kullandıkları ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmiyorum ve pişmanlık duymuyorum.”

(BBCTürkçe)