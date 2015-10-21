Ajda Pekkan ve Tarkan şarkısını telifsiz yayınlayan radyocuya 1 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde yayın yapan yerel radyo ve televizyon sahibi Şahin Özer, radyoda yayınladığı, Tarkan'a ait olan ve Ajda Pekkan'ın seslendirdiği şarkının telif hakkını almadığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özer konuyla ilgili olarak, “Sadece bir parça çaldım. Çalınan şarkı da siyasi değil, bir pop şarkısı. Bugün cezaevine giriyorum, belki de Türkiye'de bir ilk olacak” dedi.

Posta’da yer alan habere göre; Ceyhan Gazeteciler Cemiyeti ve Ceyhan Radyo ve Televizyon (CRT) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özer, ilçede yayın yapan CRT FM isimli radyoda sözü ve müziği Tarkan'a ait olan Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 'Yakar geçerim' adlı şarkıyı yayınladı. Bunun üzerine sanatçının üyesi olduğu Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), şarkının telif haklarının alınmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Ceyhan 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava sonunda mahkeme, daha önceden hiçbir suça karışmadığı için Şahin Özer'in 1 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi. Özer, kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından akşam saatlerinde Ceyhan Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

Çukurova, Mersin ve Osmaniye illerinin Gazeteciler Cemiyeti Başkanları, yerel gazete ve televizyon sahipleri de Özer'e destek olmak için adliye önünde bir araya geldi.

“Sadece bir parça için tutuklandım”

25 yıllık gazetecilik hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını anlatan Şahin Özer, şunları söyledi: "Sanatçılar gündemde kalmak için özellikle çıkarmış oldukları kasetlerini CD'lerini gönderirler. Vatandaşın isteği doğrultusunda parçalar çalarız. Ama herhangi bir yolsuzluk yapmadık, hırsızlık da yapmadık.1 yıl 9 ay gibi ağır bir ceza aldım. Sanki adam öldürmüş gibi.

Sadece bir parça çaldım. Ceza almam için MESAM ısrarla uğraş verdi. Bugün cezaevine giriyorum, belki de Türkiye'de bir ilk olacak. Beni cezaevine götürüp yatırdıkları zaman ailemin, yanımızda çalışanların ne kadar mağdur olacağını sizler düşünün. Bu konuşmadan sonra cezaevine gidiyorum. Ben yandım, meslektaşlarım yanmasın. Politikacılar, yetkililer şapkalarını çıkarıp, düşünsünler."

“Yerel radyolar her geçen gün kapanıyor”

Kendisi gibi yüzlerce mağdur arkadaşı olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti: "Zaten yerel radyolar, televizyonlar vergisini dahi ödeyemeyip, her geçen gün kapatıyorlar. O duruma gelmişken, bir de benim cezaevine girmem ailemi de beni de perişan edecek. Bugüne kadar bir gazeteci olarak hiç cezaevine girmemiştim. MÜYOP, MİYOBİR gibi kurumlarla anlaştık.

Onların şarkılarını rahatlıkla yayınlayabiliyorduk. Ama gece saat 02.30'da çaldığımız bir şarkı için cezaevine giriyorum. Çalınan şarkı da siyasi değil, bir pop şarkısı. Zaten o günden bu yana bir pop sanatçısına yer vermedim. Telif yasasından dolayı bugün cezaevine gidiyorum, bu da onların ayıbı. Mahkemede gelsinler anlaşalım dememe rağmen ceza geldi."

Şahin Özer, açıklamanın ardından Ceyhan Açık Cezaevi'ne alındı.