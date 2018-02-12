Ajda Pekkan: Cumhurbaşkanımız her zaman mağdurun ve mazlumun yanında

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her zaman mağdurun yanında olduğunu söylerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'na da destek çıktı.

Günaydın'a konuşan Pekkan, Afrin'e yönelik operasyonlar için "Terör örgütleri sınır hattımızda devlet kurmaya çalışıyor. dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye müsaade etmez" dedi.

"Politik değerlendirme yapacak biri değilim"

Pekkan kendisine yöneltilen, "Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katılan bir isimsiniz. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğundan daha önemlisi bence nasıl bir insan olduğu. Çünkü ben politik değerlendirme yapacak biri değilim. Bulunduğum konumun da, benden beklenenin de bu olduğunu düşünmüyorum.

Ben insanım ve herkesten benimle insani ilişkiler kurmasını beklerim. Erdoğan'a ya da başka bir siyasi lidere baktığım zaman ilk önce onların insani hasletlerini görmeye çalışıyorum.

"Son derece mütevazı"

Bir insan olarak kendisine baktığım zaman son derece mütevazı ve samimi bir insan görüyorum. Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider."