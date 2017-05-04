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Spor

Ajax'tan Lyon'a ağır darbe!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk eden Hollanda takımı Ajax, sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı

04 Mayıs 2017 00:57

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında çeyrek finalde Beşiktaş'ı eleyen Lyon, Amsterdam Arena'da Ajax'ın konuğu oldu. Maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Ajax, Lyon'u 4-1'le geçerek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25 ve 71. dakikalarda Bertrand Traore, 34. dakikada Kasper Dolberg ve 49. dakikada Amin Younes kaydetti. Lyon'un tek golü ise 66. dakikada Mathieu Valbuena'dan geldi.

Ajax 4-1'lik galibiyetle final için büyük avantaj yakalarken, Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale çıkan Lyon turu zora soktu.

Bu maçın rövanşı 11 Mayıs Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

 

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