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Spor

Ajax'tan hazırlık maçında fenalaşan Abdelhak Nouri'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

20 yaşındaki futbolcu, kulübünün Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında fenalaşmıştı

13 Temmuz 2017 17:12

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax futbolcusu 20 yaşındaki Abdelhak Nouri'nin sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama geldi. Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında fenalaşarak yere düşen genç oyuncunun beyninde hasar oluştuğu bilgisi verildi.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamaya göre; Nouri'nin beyninde; bir süre oksijen gitmemesinden dolayı kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edildi.

Orta saha mevkiinde oynayan 20 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

 

 

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Abdelhak NouribeyinhasarıfenalaştıAjaxWerder Bremen

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