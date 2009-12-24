Ajax'tan amatör küme takımına 14 gol

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Hollanda Ligi'nin güçlü takımlarından Ajax, amatör küme takımlarından Wezep Hattemerbroek Combinatie'yi deplasmanda 14-1 mağlup etti.Gol yağmuru 18. dakikada Pantelic ile başladı ve aynı oyuncu 23. dakikada skoru 2-0'a getirdi. 26. dakikada İsmail Aissati ile 3-0 öne geçen Ajax, bir dakika sonra Luis Suarez ile 4-0'ı yakaladı. 30. dakikada yine İsmail Aissati soru 5-0'a getiren golü kaydetti. 33. dakikada Luis Suarez Ajax'ın 6. golünü attı.İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken ev sahibi takımın tek golü 44. dakikada Stel'den geldi ve devre 6-1 Ajax'ın üstünlüğü ile sona erdi.kinci yarıda Ajax hız kesmedi ve 52. dakikada Suarez ile 7-1, 58. dakikada yine Luis Suarez ile 8-1 ve 60. dakikada Bosch'un kendi kalesine attığı golle skoru 9-1'e getirdi. 67. dakikada Türk asıllı futbolcu Kennedy Bakırcıoğlu sahneye çıktı ve Ajax'ın 10. golünü rakip ağlara bıraktı. Aynı oyuncu iki dakika sonra 11. golü atmayı başardı. 84. dakikada Demy de Zeeuw 12-1, 86. dakikada Luis Suarez 13-1 ve 89. dakikada yine Luis Suarez 14. golü atmayı başardı.Ajax bu galibiyetle çeyrek finale yükselmeyi başardı.Amatör küme takımlarından Wezep Hattemerbroek Combinatie, daha önce 2000 yılında İspanyol devi Barcelona ile hazırlık maçı yapmış ve 14-0 mağlup olmuştu.Hollada Kupası'nda çeyrek final maçları ise 26-28 Ocak 2010 tarihlerinde oynanacak.