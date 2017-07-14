Ajax'ın futbol hayatı biten 20 yaşındaki oyuncusunun beyninde ciddi ve kalıcı hasar

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdelhak Nuri'nin futbol hayatı sona erdi.

Ajax kulübü, Nuri'nin kalıcı ve ciddi beyin hasarı gördüğünü ve iyileşme olasılığı bulunmadığını açıkladı.

Aynı zamanda Hollanda Genç Milli takımında da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen Cumartesi günü Avusturya'da Almanya'nın Werder Bremen takımı ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti.

Abdelhak Nuri, maç sırasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle aniden yere yığılmıştı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hayata döndürülen genç oyuncu, helikopterle Inssbruck'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Burada yoğun bakıma alınarak uyutulan Nuri'ye, nörolojik testler uygulandı. Ajax kulübünden Salı günü yapılan açıklamada, çok az da olsa genç oyuncunun iyileşme ihtimali bulunduğu belirtilmişti.

Ancak Çarşamba ve Perşembe günü yapılan kontroller sonucu Nuri'nin beynin fonksiyonlarının büyük ölçüde durduğu belirlendi. Doktorlar, Ajax'lı futbolcunun iyileşme şansının bulunmadığını açıkladı.

'Amsterdam'ın en büyük yeteneklerinden biri'

Nuri'nin beynindeki ağır tahribatın, sahadaki baygınlık sırasında beynin oksijensiz kalması sonucu meydana geldiği vurgulandı.

Ajax kulübü, kısa süre içinde Avusturya 'dan Hollanda'ya getirilecek olan Nuri'nin tedavisine Amsterdam'da devam edileceğini bildirdi.

Ajax Kulübü Genel Direktörü Edwin van der Sar, "Amsterdam'ın en büyük yeteneklerinden biri" dediği Nuri ile ilgili gelişmeyi, "Korkunç. Alınabilecek en kötü haber" diye değerlendirdi.

Ajax alt yapısından yetişen Nuri, geçen yıl Eylül ayında Willem 2 takımına karşı oynanan kupa maçında ilk kez A takım formasını giydi. 5 - 0 biten maçta, gollerden biri de Nuri'den geldi.

Ajax A takımı ile 15 kez sahaya çıkan genç futbolcu, geçen sezon Hollanda Jupiler liginde en iyi oyuncuya verilen "Altın Boğa" ödülünün sahibi olmuştu.