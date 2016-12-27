T24 LogoT24 Logo
Spor

Ajax'ın Faslı futbolcusu Ziyech: Hollanda'da aşağılanıyorum

Hakim Ziyech, iki polisin aracında yaptığı aramayı bu sözlerle anlattı

27 Aralık 2016 14:19

Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Hakim Ziyech, Hollanda'da yaşayan bir Faslı olduğu için yaşadığı zorlukları aktardı.

Voetbal International'e konuşan Ziyech zaman zaman aşağılandığını söyleyerek şunları dile getirdi: "Bir gün araba kullanırken, iki polis beni durdurup arabamı aradılar. Çantalarımı boşalttılar. Kendinizi nasıl hissederdiniz?

Eğer bir suçlu olsaydım bunları yapmalarına izin verir miydim. Üstellik benim Ajax'ta oynayan Hakim Ziyech olduğumu da biliyorlardı. Bu tamamen beni aşağılamak içindi."

 

"Hollanda'da bulunan Fas topluluğu büyük baskı altında"

 

Hollanda'da doğan genç futbolcu kendisini Faslı hissettiğini söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti: "Bir gün burada herkesin aynı şansa sahip olacağına yürekten inanıyorum. Buradaki Faslı topluluğu büyük baskı altında. Menajerim Mustapha Nakhli ile benim onlar için iyi bir örnek olacağımızı umuyorum."

ETİKETLER

EredivisieAjaxHakim Ziyech

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24