T24 LogoT24 Logo
Spor

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag: Beşiktaş belki grupta zayıf takım gibi görünüyor ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil

Erik ten Haag, Beşiktaş'ın en önemli futbolcusunun Batshuayi olduğunu dile getirdi

27 Eylül 2021 16:34

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'da oynayacağı Ajax maçı öncesi Teknik Direktörü Erik ten Hag, düzenlediği basın toplantısında, grubun en zayıf takımının Beşiktaş olduğunu söyledi.

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve Daley Blind, Beşiktaş karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Ajax Teknik Direktörü Haag, "Beşiktaş belki şu an grupta zayıf bir takım gibi görünüyor ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz. Bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu yarın sahada olacak. O isim de Batshuayi" diye konuştu.

"Beşiktaş'ı küçümsemiyoruz"

Takımın tecrübeli isimlerinden Blind ise şu sözleri kullandı: "Biz iyi oynarsak, Beşiktaş'ın bizi yenmesi zor olur. Fikstür çok yoğun tabii ki. Haftada birkaç maç oynamak hoşuma gidiyor. Daha fazla maç yapabilmek keyifli. Takım olarak iyi hazırlandık. Beşiktaş'ın çok oyuncusu var. Çok sakatları olup olmadığına bakmıyoruz ve Beşiktaş'ı da küçümsemiyoruz."

Erik ten Haagajaxajax beşiktaşbasthuayi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24