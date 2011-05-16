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AJAX LİGİ ŞAMPİYON BİTİRDİ LAHEY (A.A)

16 Mayıs 2011 15:02

-AJAX LİGİ ŞAMPİYON BİTİRDİ LAHEY (A.A) - 16.05.2011 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) haftalardır süren heyecan fırtınasından mutlu ayrılan Ajax oldu.  Ligin son haftasında lider Twente’yi evinde 3-1 mağlup eden Amsterdam temsilcisi, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ajax, bu sonuçla 30. şampiyonluğuna kavuşarak, formasına 3. yıldızı ekleme başarısı gösterdi.  Maçın ardından şampiyonluk kupasını alan kırmızı beyazlıların mutluluğu görülmeye değerdi. Amsterdam Arena Stadı’nda başlayan sevinç gösterileri daha sonra kent merkezinde devam etti.  Futbolcular ve teknik heyet otobüsle şehir merkezine gelerek burada kutlamalara eşlik etti. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir merkezine geçerken bir ara ellerindeki şampiyonluk kupasına yere düşürdüler. On binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda çıkan arbededen dolayı bazı kişilerin yaralandığı da belirtildi.  Son haftaya bir puan farkla lider giren Twente’de ise hüzün hakimdi. Ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Twente takımı, kaçan şampiyonluğa rağmen taraftarları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.  Eredivise’de son haftanın ilginç maçlarından biri de Groningen ile PSV arasında oynandı. Uzun zaman liderlik koltuğunda oturan PSV, Groningen ile berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi’ne katılma fırsatını tepti. Eindhoven temsilcisi, ligi 69 puanla 3. sırada tamamlayarak, AZ Alkmar’la birlikte doğrudan UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandı.  Eredivisie’de ligi son sırada tamamlayan Willem II küme düşerken, sondan ikinci ve üçüncü sıradaki Excelsior ile VVV-Venlo’nun ligde kalmaları ise play-off maçlarında gösterecekleri başarıya bağlı.  Eredivisie’nin son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:   Feyenoord-NEC.................:1-1 FC Utrecht-AZ Alkmar..........:5-1 Willem II-NAC Breda...........:0-1 FC Groningen-PSV..............:0-0 Roda JC Kerkrade-Heerenveen...:0-0 Vitesse-Excelsior.............:1-4 De Graafschap-VVV-Venlo.......:1-0 Heracles Almelo-ADO Den Haag..:3-0 Ajax-Twente...................:3-1   -PUAN DURUMU-    TAKIMLAR            O   G    B    M    A    Y    P ................................................... 1 Ajax             34   22   7    5    72   30   73 2 Twente           34   21   8    5    65   34   71 3 PSV              34   20   9    5    79   34   69 4 AZ Alkmaar       34   17   8    9    55   44   59 5 Groningen        34   17   6    11   65   52   57 6 Roda JC Kerkrade 34   14   13   7    65   50   55 7 ADO Den Haag     34   16   6    12   63   55   54 8 Heracles Almelo  34   14   7    13   65   56   49 9 FC Utrecht       34   13   8    13   55   51   47 10 Feyenoord       34   12   8    14   53   54   44 11 NEC Nijmegen    34   10   13   11   57   56   43 12 Heerenveen      34   10   11   13   60   54   41 13 NAC Breda       34   12   5    17   44   60   41 14 De Graafschap   34   9    11   14   31   56   38 15 Vitesse         34   9    8    17   42   61   35 16 Excelsior       34   10   5    19   45   66   35 17 VVV Venlo       34   6    3    25   34   76   21 18 Willem II       34   3    6    25   37   98   15   -GOL KRALLIĞI-   Eredivisie’de gol krallığı yarışını NEC Nijmegen’den Björn Vleminckx kazandı. Vleminckx, oynadığı 32 maçta attığı 23 golle birinci oldu. ADO Den Haagt’tan Dmitri Bulykin sezonu 21 golle ikinci, Roda JC Kerkrade’den Mads Junker ise 20 golle 3. sırada tamamladı. 

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