-AJAX LİDERLİĞİ BIRAKMADI LAHEY (A.A)- 27.09.2010 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 7. hafta tamamlanırken Ajax, puan kaybına karşın liderliğini sürdürdü. Ajax, son şampiyon Twente ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, haftayı bir puanla kapatırken, Ajax'ın en yakın takipçisi, evinde 1-1 berabere kalan PSV oldu. Twente, Ajax karşısında 11'inci dakikada Theo Janssen'ın attığı gole 1-0 öne geçti. Maça hızlı başlayan ve bulduğu sayısız gol fırsatını değerlendiremeyen Ajax, bu gole 15. dakikada Mounir El Hamdaoui ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda üstünlük sağlayan taraf, Twente oldu. Ev sahibi takım 62. dakikada Theo Janssen ile bir kez daha öne geçti. Golden sonra ataklarını artıran Ajax, 68. dakikada Eyong Enoh ile beraberliği yakaladı ve maç bu sonuçla tamamlandı. Ajax, bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ligin güçlü takımlarından PSV de Groningen karşısında 1 puana razı oldu. Maça hızlı başlayan ve peş peşe yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen PSV, aradığı gole 63'üncü dakikada Ola Toivonen ile kavuştu. Groningen, bu gole maçın bitimine 2 dakika kala Gonzalo Garcia'yla karşılık verdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Eredivisie'de haftanın ilginç maçlarından biri de NEC Nijmegen ile Feyenoord arasında oynandı. Geçen hafta ezeli rakibi Ajax'a yenilen Feyenoord, NEC Nijmegen deplasmanında da eli boş döndü. Lasse Schone, Ricky ten Voorde ve Bram Nuytinck'ın gollerine boyun eğerek NEC Nijmegen'e 3-0 yenilen Feyenoord, peş peşe üçüncü mağlubiyetini aldı. 7 puana sahip Feyenoord, ligde 13'üncü sırada bulunuyor. Eredivisie'nin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle: SC Heerenveen - Roda JC Kerkrade.......: 2-2 ADO Den Haag - Heracles Almelo.........: 3-2 AZ - FC Utrecht........................: 1-0 PSV – FC Groningen.....................: 1-1 FC Twente – Ajax.......................: 2-2 NEC- Feyenoord.........................: 3-0 NAC Breda – Willem II..................: 2-1 Excelsior – Vitesse....................: 0-2 VVV-Venlo – De. Graafschap.............: 1-0