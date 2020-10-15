Ajax'ın son gözdesi Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezonki performansıyla dikkat çekerken Avrupa kulüplerini de peşine takıyor. Genç kaleci için Ajax’tan flaş bir hamle geldi.

Alınan bilgilere göre Hollanda kulübünün CEO'su olan efsane kaleci Edwin van der Sar, İngiltere ile Türkiye arasında önceki gün oynanan U21 milli maçında Altay'ı takibe aldı.

Ajax'ın önümüzdeki günlerde de başarılı eldiveni canlı olarak izlemeye devam edeceği öğrenildi. Ayrıca bazı İngiliz kulüplerinin de U21 maçına gözlemci gönderdiği de ifade ediliyor.