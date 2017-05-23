Ajax Avrupa Ligi'ni kazanırsa ortalık karışacak

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Stockholm'de oynanacak Manchester United-Ajax maçının ardından belli olacak. Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplarda katılma hakkını elde edecek. Ancak bu noktada bir sorun var.

İngiltere Premier Ligi'nde Şampiyonlar Ligi kotasına giremeyen Manchester United, Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kupaya giderse İngiltere 5 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.

Ancak Manchester United değil de Ajax kazanırsa ortalık karışacak.

Nedeniyse Ajax'ın Hollanda'da ikinci olarak zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkını kazanmış olması.

Ajax Avrupa Ligi'ni kazanırsa doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Peki Ajax'ın daha önceden elde ettiği Şampiyonlar Ligi ön eleme kontenjanını kim kullanacak?

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre Ajax'ın Avrupa Ligi'ni kazanıyor olması Hollanda takımlarına Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir kontenjan açmıyor.

Bu durumda bu kontenjan başka bir ülkenin takımına verilecek. Peki bu ülke ve takımı hangisi olacak.

Burası tamamen muamma. UEFA, sitesinden yaptığı açıklamada tüm katılımcılar belli olduğunda boşta pozisyon kalırsa, UEFA sıralama listesine göre önceliği ulusal şampiyonaları kazananlara verecektir denildi. Açıklamada UEFA'nın liste tamamlandığında bu boş pozisyona alınacak takımı açıklayacağı belirtildi.