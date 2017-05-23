T24 LogoT24 Logo
Spor

Ajax Avrupa Ligi'ni kazanırsa ortalık karışacak

Hollanda Ligi'ni 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Ajax UEFA Kupası'nı da kazanırsa, Ajax'ın elde ettiği kotadan hangi takım yararlanacak?

23 Mayıs 2017 21:50

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Stockholm'de oynanacak Manchester United-Ajax maçının ardından belli olacak. Kupayı kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplarda katılma hakkını elde edecek. Ancak bu noktada bir sorun var.

İngiltere Premier Ligi'nde Şampiyonlar Ligi kotasına giremeyen Manchester United, Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kupaya giderse İngiltere 5 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.

Ancak Manchester United değil de Ajax kazanırsa ortalık karışacak.

Nedeniyse Ajax'ın Hollanda'da ikinci olarak zaten Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkını kazanmış olması.

Ajax Avrupa Ligi'ni kazanırsa doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Peki Ajax'ın daha önceden elde ettiği Şampiyonlar Ligi ön eleme kontenjanını kim kullanacak?

UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre Ajax'ın Avrupa Ligi'ni kazanıyor olması Hollanda takımlarına Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir kontenjan açmıyor.

Bu durumda bu kontenjan başka bir ülkenin takımına verilecek. Peki bu ülke ve takımı hangisi olacak.

Burası tamamen muamma. UEFA, sitesinden yaptığı açıklamada tüm katılımcılar belli olduğunda boşta pozisyon kalırsa, UEFA sıralama listesine göre önceliği ulusal şampiyonaları kazananlara verecektir denildi. Açıklamada UEFA'nın liste tamamlandığında bu boş pozisyona alınacak takımı açıklayacağı belirtildi.

 

ETİKETLER

ajaxmanchester unitedhollanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24