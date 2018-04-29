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BBC Türkçe

Ajanslar: Türkiye Afrin'de hastane vurdu, ölenler var

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AFP, farklı kaynaklara dayandırarak, Türk savaş uçaklarının Afrin'de bir hastaneyi vurduğunu bildiriyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi olayda ondan fazla sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

29 Nisan 2018 20:30

Uluslararası haber ajansları Reuters ve AFP, farklı kaynaklara dayandırarak, Türk savaş uçaklarının Afrin'de bir hastaneyi vurduğunu bildiriyor.

Fransız haber ajansı AFP, Kürt Kızılay görevlilerinin hastanenin vurulduğunu doğruladığını ancak ölü veya yaralılara ilişkin bir bilgi verilmediğini aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hava saldırısında tıbbi hizmet verilen yerleşkenin "direkt" olarak vurulduğunu iddia etti.

AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin müdürü Rami Abdel Rahman, "Aralarında iki hamile kadının da olduğu 16 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Suriye'nin Kamışlı kentinde görevli bir Kürt Kızılay görevlisi ise, olayda hastane çalışanlarının hayatını kaybettiğine ilişkin bir bilgi olmadığını aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Cuma günü en az 15 bin kişi Afrin'i terk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, "Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık." demişti.

Türkiye önceki günlerde dile getirilen sivil ölümü iddiaları ile ilgili "propaganda" açıklaması yapmış, "sivillerin korunması için her türlü önlemin alındığını" kaydetmişti.

İkinci ayındaki operasyonda Birleşmiş Milletler ve bölgedeki bazı gruplar çatışmalarda çok sayıda sivilin arada kaldığını söylüyor

Zeytin Dalı Harekatı: Arada kalan siviller
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