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BBC Türkçe

Ajanslar: Reina saldırısının zanlısı İstanbul'da yakalandı

Yılbaşı gecesi İstanbul'daki gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısının İstanbul Esenyurt'ta yakalandığı haberleri geliyor.

17 Ocak 2017 03:35

Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA), yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının zanlısının İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

AA'ya konuşan güvenlik kaynakları ismini vermedikleri zanlının yakalandığını söyledi.

Saldırının ardından kayıplara karışan saldırganı yakalamak için Konya, İzmir ve İstanbul'da geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmişti.

Saldırıyla bağlantılı olarak en son İstanbul'da Çin vatandaşı şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklanmıştı.

AA'nın haberine göre, savcılığın iki şüphelinin tutuklanması istemiyle mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, "Reina isimli iş yerinde silahlı terör örgütü eylemini gerçekleştiren şüphelinin de 15 Aralık 2016'da Konya'dan İstanbul'a geldiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

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