Ajanslar arasındaki seçim sonuçları yarışını kim kazandı?

Türkiye tarihi bir seçimi daha geride bıraktı. Büyük bir gerilim içinde geçen 7 Haziran milletvekilliği seçimlerinin ajanslar arasında kazananı Cihan Haber Ajansı oldu.

İlk sonuçların gelmeye başladığı saatlerde devletin ajansı Anadolu Ajansı, AKP’nin oy oranlarını yüzde 60’lara varan rakamlarda gösterirken HDP’yi de yüzde 7 bandında açıkladı. Ancak CİHAN’ın verilerine göre ilk saatlerden itibaren AKP yüzde 41, HDP ise yüzde 12’lerde görünüyordu. Her iki ajansın MHP ve CHP oranlarında ise hemen hemen aynı rakamlar açıklandı. Sandıkların yüzde 100’ü açıldığında AA ve CİHAN’ın verileri aynı çizgiye gelerek, AKP yüzde 40 bandı, HDP de yüzde 13 bandında yer aldı.

Bilici: Saldırılara rağmen sonuçları sorunsuz abonelerimize ilettik

Cihan Haber Ajansı (Cihan) Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, ajansın sitesine siber saldırılar olduğunu ancak sonuçların abonelere sorunsuz iletildiğini belirtti.Bilici, ajansın sitesine siber saldırılar olmasına rağmen sonuçların abonelere sorunsuz iletildiğini belirtti. Sandıkların kapandığı anda CİHAN'a siber saldırı olmasının anormal olduğunu kaydeden Bilici, “Savcılığa başvurduk ve bunun sebebini sorduk. Kaynağını bulamadılar. Sitemize şuan ulaşılamıyor, hala kapalı. Fakat hala abonelerimize haber göndermeye devam ediyoruz. Daha önemlisi seçim sonuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Sıkıntı yok.” dedi.

Geçen iki seçimde de bunu benzer olaylar yaşandığını kaydeden Bilici, “Biz elimize gelen sonuçları verirken önden başkaları çok ilginç bir şekilde sonuçlar açıklıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu yaşadık. Biz burada özel ajansız. Seçim sonuçlarını tayin edemeyiz. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) dediği olacak. Medya ve vatandaş olarak en doğal hakkımızı kullanıyoruz. Medya yasalara göre seçim sürecini izleme, sayım sürecini izleme hakkı vardır. Bu anayasal hakkımıza rağmen YSK, her bu çalışmayı yaptığımız zaman bu bizim 9. Seçim çalışmamız her çalışma öncesi YSK'ya müracaat ediyoruz. Biz böyle bir çalışma yapacağız diyoruz onlarda yapabilirsiniz diye yasal izin veriyor. Şuan yasal iznimiz var. Sonuç olarak cumhurbaşkanlığında yaşadıklarımıza maruz kalacağımızı düşünüyorum. Elimizden geldiğince en doğru ve en hızlı sonuçları vermeye çalışacağız.” diye konuştu.