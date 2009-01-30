Ajanslar 'acil' koduyla geçti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta katıldığı paneli terk etmesi, uluslararası ajanslar tarafından ‘acil’ koduyla verildi



AP, Başbakan Erdoğan’ın panelde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le Gazze’deki çatışmalar konusunda "sözlü olarak tartıştıktan sonra" paneli terk ettiğini belirtti.

Ajans, Başbakan Erdoğan’ın, Peres’in İsrail’in Gazze saldırısını heyecanlı bir şekilde savunan monoloğunu dinledikten sonra, panel yöneticisinin sözünü kesmesi üzerine kızdığını kaydetti.

Haberde Başbakan Erdoğan’ın Peres’e "İnsanları öldürüyorsunuz" dediği, Peres’in ise parmağı ile işaret ederek, "İstanbul’a roketler düşse siz de aynısını yaparsınız" dediği kaydedildi.



İlk haberlerinde Başbakan Erdoğan’dan "Cumhurbaşkanı" diye bahseden AP, kısa süre sonra bu hatasını bir not geçerek düzeltti.



Fransız AFP ajansı da haberi acil koduyla vererek, Başbakan Erdoğan’ın Davos’taki paneli, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in uzun konuşmasının ardından kendi konuşmasının panel yöneticisi tarafından engellendiği gerekçesiyle sert bir şekilde terk ettiğini bildirdi.

Başbakan Erdoğan’ın "Bir daha Davos’a geleceğimi sanmıyorum" sözlerini yansıtan AFP, Başbakan Erdoğan’ın Peres’in konuşmasına yanıt vermek istediğini, ancak karşısındaki gazetecinin ısrarla panelin sona erdiğini söyleyerek sözünü kestiğini belirtti.



İran televizyonu ilk haber olarak verdi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Şimon Peres'in de katıldığı toplantıda gösterdiği tepki ve toplantıyı terk etmesi, İsrail'in bölgedeki en büyük düşmanı İran'da da önemli yankı buldu.



İran devlet televizyonları Başbakan Erdoğan'ın Filistinli Müslümanların acımasızca öldürülmesine tepki gösterdiğini belirtirken, "Siyonist İsrail'in Başbakanı Peres'in izlediği politikayı sert dille eleştiren Erdoğan, toplantıyı terk etti" diye yayın yaptı. İran haber kanalı IRINN Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının önemli bölümünü ekranlara getirdi.



Londra'dan yayın yapan Arap News Network (ANN) kanalı da Başbakan Erdoğan'ın çıkışına geniş yer ayırırken, Türkiye uzmanı olarak tanıttığı isimleri ekrana getirdi. Konuklardan biri Türkiye'nin Arap ülkelerinden daha fazla Müslüman Filistinlilere destek çıkan açıklamalar yaptığını anlattı.



El Cezire: Erdoğan rest çekti



İsviçre'nin Davos kentinde yapılan zirveye katılan Başbakan Erdoğan'ın toplantıyı terk etmesini Arap dünyasının önde gelen haber kanalı El Cezire "Flaş haber" olarak aktarırken, "Türkiye Başbakanı İsrail'e de,Peres'e de rest çekti" başlığı ile duyurdu.



El Cezire. Başbakan Erdoğan'ın tutumunu ilk haber olarak aktararak, yaptığı konuşmayı Arapça'ya çevirerek yayınladı. El Cezire, Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın Peres'in şaşkın bakışları arasında toplantıyı terk ettiğini aktarırken, Ankara muhabiri Yusuf Şerif ve Davos Muhabirlerine bağlanarak gelişmeleri aktardı. Şerif, Türkiye'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının büyük tepki topladığını, Başbakan Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalarla da İsrail'in tutumunu sert dille eleştirdiğini anlattı.



İsrail gazetelerinin internet siteleri manşetten verdi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta katıldığı paneli terk etmesini İsrail’in önde gelen gazeteleri de internet sayfalarından duyurdular.



Jerusalem Post gazetesinin web sayfası Başbakan Erdoğan’ın paneli terk etmesini "manşet haber" olarak duyururken, Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile girdiği tartışma ve ardından sözünün panel moderatörünce kesilmesine sinirlenerek sahneden yürüyüp gittiğini bildirdi.



Haaretz gazetesinin web sayfası da aynı haberle okuyucularını durumdan haberdar etti.

İki gazetenin İngilizce web sayfası da Amerikan AP ajansının haberini kullandı.

Merkezi Katar’da bulunan uluslararası Arap haber kanalı El Cezire de internet sitesinde haberi acil haber olarak tek cümle olarak verdikten sonra, geniş bir haber yayımladı.

El Cezire haberinde, Başbakan Erdoğan’ın, panel yöneticisinin Peres’in İsrail’in Gazze saldırısını meşrulaştıran sözlerine itirazlarını söylemesine izin vermemesinden sonra televizyondan canlı yayınlanan tartışmayı terk ettiğini belirtti.(AA)

