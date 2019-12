Ajans Press'ten '81 il' projesi

T24 - Ajans Press, yaptığı atılımlara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde şube ve temsilcilikler açtı. Ajans Press, Türkiye genelinde açtığı temsilcilikler sayesinde takip ettiği yerel ve bölgesel yayınların sayısını yüzde 80 oranında artırarak bu alandaki liderliğini pekiştirmiş oldu.



Yarım yüzyılı aşkın bir süredir medya takibi alanında faaliyet gösteren ve sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı medya takip firmalarından biri olan Ajans Press, yeni bir atılım gerçekleştirerek Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde şube ve temsilcilikler açtı. Ajans Press Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, 16 Haziran’da Ramada Plaza’da temsilcilerin de hazır bulunduğu bir lansman gerçekleştirerek “81 il” projesini tanıttı.





81 ilde temsilcilik ile yayın takibinde %80’lik artış



Ajans Press, Türkiye’nin 81 ilinde açtığı şube ve temsilcilikler ile paydaşları için önemli avantajlar sağlıyor. Yerel ve bölgesel yayınlar açısından en fazla sonucu bugüne kadar müşterilerine sunan Ajans Press, Türkiye genelinde açtığı temsilcilikler sayesinde takip ettiği yerel ve bölgesel yayınların sayısını yüzde 80 oranında artırarak bu alandaki liderliğini de pekiştirmiş oldu.

Yerel ve bölgesel medya Ajans Press network’ü sayesinde sınırlarını aşıyor



Ajans Press tarafından takip edilen yayınlar, Türkiye’den ve dünyadan birçok kurumun medya takip sonuçlarında yer alıyor. Ajans Press yayın network’üne yeni dahil olan yerel ve bölgesel yayınlar da bu sayede sınırlarını aşarak daha yaygın bir kitle tarafından bilinir konuma gelecek.

Basın toplantısında konuşan Ajans Press Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “81 il” projesini hayata geçiriyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Ajans Press’in yerel, bölgesel, ulusal medyası, müşterileri, temsilcileri, çalışanları ve çözüm ortakları ile artık daha da büyük bir aile olduğunu vurguladı. Sözkonusu proje ile yerel ve bölgesel yayınların takibini yüzde 80 oranında artırdıklarını, bu sayede de müşterilerine çok daha fazla yayını, çok daha hızlı bir şekilde sunabileceklerini belirtti.



Özkan, “2009 yılında açtığımız ve başarı modeli olarak kabul ettiğimiz KKTC Temsilciliğimiz, Ajans Press’in networkünü oluşturmada ilk adımımızdı. “81 il” projemizin en önemli yanı tüm paydaşlarımız için birçok fayda sağlıyor olmasıdır. Her zaman en iyisini sunmaya odaklandığımız müşterilerimize artık daha fazla yerel ve bölgesel yayın takibiyle, daha hızlı hizmet sunuyoruz. Ayrıca İstanbul dışındaki müşterilerimize temsilcilerimiz vasıtası ile daha yakın hizmet sunma imkanına kavuşuyoruz” şeklinde konuştu. Yerel ve bölgesel medyayı Ajans Press yayın network’üne dahil etmeleriyle yaygınlaştırdıklarını ifade eden Özkan, böylelikle Ajans Press’ten hizmet alan tüm yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinin takip ettikleri tüm yerel ve bölgesel yayınlardan haberdar olmasına vesile olduklarını belirtti.





Özkan: Nitelikli bilgiyi en hızlı, en etkin biçimde sağlıyoruz



“Nitelikli bilgiyi en hızlı, en etkin biçimde sağlayan kurum olmak” şeklinde belirledikleri misyonlarını her geçen gün pekiştirdiklerini belirten Özkan, bu amaçla AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Özkan, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hep bir adım ötesinde olmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimizi geliştirmeye, daha iyi, daha fazla ve daha nitelikli bilgi sunmaya odaklanıyoruz” dedi.



Yenilikler sunma konusunda da öncü olduklarını belirten Mehmet Ali Özkan, Ajans Press’in çok dinamik bir yapıda hizmet verdiğini, sürekli olarak hizmetlerininin niteliklerini artırdıklarını, yeni hizmetler eklediklerini de dile getirdi.





Ajans Press dünyada da saygın konumda



Uluslararası Küpür Büroları Federasyonu (FIBEP) ve Uluslararası Radyo Televizyon Takip Derneği (IABM) üyelikleri bulunan Ajans Press, ulaştığı standartlarıyla bir yandan tüm ülkelere hizmet verirken bir yandan da her ülkedeki medya takip hizmetlerini talep edilmesi halinde müşterilerine sunabiliyor. Medya takibinde sınırları kaldıran Ajans Press, aynı zamanda televizyon-radyo kanallarından digital kayıt/arşiv ve bu kayıtları internetten online bir sistemle sunma teknolojisiyle sektörün öncülüğünü yürütüyor.





Daha da büyüyecek



Ajans Press’in hâlihazırda açmış olduğu tüm Türkiye’yi kapsayan temsilciliklerinin yanı sıra KKTC ve Almanya’da da temsilcilikleri bulunuyor. Düzenlenen basın toplantısında Ajans Press’in bu tecrübeleri ışığında büyüme hedeflerinden bahsedilerek, bu çerçevedeki çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.





Ajans Press Merkez Ofis ve Şubeleri:



İstanbul Merkez

İstanbul Şubesi – İstanbul

Ankara Şubesi – Ankara, Kırıkkale

Ajans Press 81 İl Temsilcilikleri:

Adana Bölge Temsilciliği – Adana, Mersin

Ağrı Bölge Temsilciliği – Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan

Antalya Bölge Temsilciliği – Antalya, Burdur, Isparta

Balıkesir Bölge Temsilciliği – Balıkesir, Çanakkale

Bursa Bölge Temsilciliği – Bursa, Yalova

Çorum Bölge Temsilciliği – Çorum, Çankırı, Amasya

Denizli Bölge Temsilciliği – Denizli, Muğla, Uşak

Diyarbakır Bölge Temsilciliği – Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa

Erzurum Bölge Temsilciliği – Erzurum, Erzincan, Bayburt

Eskişehir Bölge Temsilciliği – Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon

Gaziantep Bölge Temsilciliği – Gaziantep, Kilis, Adıyaman

Hatay Bölge Temsilciliği – Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş

İzmir Bölge Temsilciliği – İzmir, Manisa, Aydın

Kayseri Bölge Temsilciliği – Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Niğde

Kocaeli Bölge Temsilciliği - Kocaeli

Konya Bölge Temsilciliği – Konya, Karaman, Aksaray

Malatya Bölge Temsilciliği – Malatya, Elazığ, Tunceli

Mardin Bölge Temsilciliği – Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

Sakarya Bölge Temsilciliği – Sakarya, Düzce, Bolu

Samsun Bölge Temsilciliği – Samsun, Sinop, Ordu

Sivas Bölge Temsilciliği – Sivas, Tokat,Yozgat

Tekirdağ Bölge Temsilciliği – Tekirdağ, Kırklareli, Edirne

Trabzon Bölge Temsilciliği – Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane

Van Bölge Temsilciliği – Van, Hakkari, Bitlis, Muş

Zonguldak Bölge Temsilciliği – Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu

Ajans Press Yurtdışı Temsilcilikleri:

Almanya Temsilciliği

KKTC Temsilciliği