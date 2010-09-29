‘Ajanım’ deyip annesini öldürttü

T24 - ABD’li liseden terk Corderral Smith, Myspace internet sitesinde tanıştığı Jason Rizzi’yi “ajan” olduğuna ikna ederek annesini öldürttü



Kendisini CJ Shaw adıyla tanıtan ve ABD için çalışan bir ajan olduğunu söyleyen Smith, eğer “ulusal güvenliği tehlikeye atan” 50 yaşındaki annesini öldürürse Rizzi’nin gizli ajanlığa terfi edeceği vaadini verdi. Milliyet'te yer alan habere göre;







Sahte ajan, Rizzi’yi ve hamile kız arkadaşı dahil bütün arkadaşlarını ajan olduğuna inandırmak için polisiye CSI dizisi oyununun içinden çıkan malzemeleri kullandığını itiraf etti. Smith’in annesini öldürdükten sonra kadının 90 kiloluk cesedini arabaya yükleyemediği için bir süre kadının evinde yaşayan ve bilgisayarda oyun oynayan Rizzi, tutuklandığında hâlâ Smith’in gerçek bir ajan olduğunu düşünüyordu.





