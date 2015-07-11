'Ajan İslamcılar' tartışmasına Yalçın Akdoğan da katıldı: Muhbirlik ve münafıklık yapmak kahpeliktir

Zaman yazarı Ali Bulaç'ın başlattığı, "70'li yıllarda polis tarafından islami yazarlara ajanlık teklif edildiği" tartışmasına Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da katıldı. Twitter hesabından açıklama yapan Akdoğan, "Devlet adamı olarak ülkeye ve millete hizmet etmek büyük bir şereftir. Ama içinde bulunduğu topluluğa ihanet etmek, muhbirlik ve münafıklık yapmak alçaklıktır, kahpeliktir" diye yazdı.

Radikal'de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Devlet adamı olarak ülkeye ve millete hizmet etmek büyük bir şereftir. Ama içinde bulunduğu topluluğa ihanet etmek, muhbirlik ve münafıklık yapmak alçaklıktır, kahpeliktir" ifadesini kullandı.

Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından açıklama yaptı.

Devlet adamı olmakla devletin adamı ve ajanı olmanın farklılığına dikkati çeken Akdoğan, "Devlet adamı olarak ülkeye ve millete hizmet etmek büyük bir şereftir. Ama içinde bulunduğu topluluğa ihanet etmek, muhbirlik ve münafıklık yapmak alçaklıktır, kahpeliktir" diye yazdı.

"Bunu bir ajan müessesesi ve başka ülkeler için kendi ülkesine karşı yapan Paralel Yapı'nın iftiralarının daha büyük alçaklık olduğunu" yazan Akdoğan şöyle devam etti:

"Kendi ordusuna, istihbaratına, hükumetine savaş açan ajan şebekesi oyunu bozulunca ruhunu şeytana satmış tipleri harekete geçirmiş. Üç kuruş için fikrin namusunu satan karaktersiz ve müptezel tiplerin bu ajan şebekesinin tetikçisi olması hiç şaşırtıcı değil. İslami cemaatlere zarar verenleri ve darbecilere selam duranları milletimiz biliyor. Bu habis yapılar İslam 'a da İslamcılığa da zarar veremez."

İşte o tweetler: