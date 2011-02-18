-AİYM'DEN TERFİ İTİRAZLARINA RET ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) iki general ve bir amiralin ''bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' istemini yerinde bulduğu kararı hakkında, Başbakanlık, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının düzeltme talebi AYİM Daireler Kurulu'nca oybirliğiyle reddedildi. Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, ''Yüksek Askeri Şura'nın 1-4 Ağustos 2010 tarihlerinde yaptığı toplantıda alınan terfi kararının kendileri yönünden uygulanmaması işleminin iptali'' istemiyle dava açmışlardı. AYİM Daireler Kurulu'nda 24 Aralık 2010 da yapılan görüşmede oybirliğiyle işlemin iptaline karar verilmişti. AYİM'in işlemin iptaline ilişkin gerekçeli kararında, davacıların bir üst rütbeye terfine kanunen bir engel bulunmadığı belirtilerek, ''Genelkurmay Başkanlığı tarafından, ilgili bakanlıklar makamına teklif edilen terfi kararnamesinin imzalanmayarak, geri çevrilmesi ve bunun zorunlu sonucu olan bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiştir'' denilmişti. Başbakanlık, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları AYİM'in kararına itiraz ederek, kararın düzeltilmesini talep etmişlerdi. Diğer taraftan, 22 Kasım 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından söz konusu generaller ve amiral açığa çıkarılmışlardı. AYİM, 3 Aralık 2010'da, komutanların açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini ise oy çokluğuyla reddetmişti. AYİM Daireler Kurulu'nda bugün görüşülen karar düzeltme talebi, oybirliğiyle reddedildi. Konuya ilişkin başsavcılık görüşünde de ''kararda düzeltilecek bir husus bulunmadığı'' belirtilmişti. AYİM Daireler Kurulu'nun 10 üyesinden 6'sı bu yılın başında değişmişti.