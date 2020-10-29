Havayolu şirketlerinde Covid-19 kaybı: Airbus, üçüncü çeyrekte 1 milyar Euro zarar etti

Airbus tepe yöneticisi Guillaum Faury, yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar Euro zarar ettiklerini ancak salgın tedbirlerine adapte oldukları duyurdu.

Euronews haberine göre, Fransa merkezli Airbus şirketi, zararı kontrol altında aldıklarını ve üretimde başka bir aksaklık beklemediklerini söyledi. Faury, salgın önlemlerinin gerekli ve şirketin bu önlemlere uymasının mecbur olduğunu belirtti.

Faury, havayolu trafiğinin 2019 seviyesine 2023-2025 yıllarından önce gelmeyeceğini düşündüklerini açıkladı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 989 milyon Euro kâr açıklayan şirket bu yıl aynı dönemde 767 milyon Euro zarar ettiğini duyurdu.

Boeing 30 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Airbus'ın Amerika merkezli rakibi Boeing de üçüncü çeyrekte 925 milyon dolar zarar ettiği açıklandı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyar Euro kâr etmişti. Boeing pandemi öncesi 160 bin kişi olan çalışan sayısını 2021 yılının sonuna kadar 130 bine düşüreceğini duyurdu.