Airbus Çin'e uçak satacak



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki günlük Çin ziyaretine ekonomik ilişkiler damgasını vurdu. Taraflar, Çin'deki düşük büyüme oranlarına karşın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek istedikleri mesajı verdi.

Merkel'in ziyareti sırasında 18 milyar 600 milyon euro hacminde önemli ticari anlaşmalar imzalandığı kaydedildi. Airbus uçak şirketinin Çin'e 30 adet A330 ve 100 adet de A320 tipi uçak satmasını öngören 15 milyar 400 milyon tutarındaki anlaşma da imza atılan yeni ticaret ortaklıkları arasında. Almanya Başbakanı Merkel'e Çin ziyaretinde üst düzey ekonomi çevrelerinden oluşan bir heyet eşlik ediyor.

Sanayi 4.0 işbirliği

Almanya Başbakanı Merkel ve Çinli mevkidaşı Li Keqiang, "Sanayi 4.0" adı verilen sanayi üretimi ile bilgi teknolojilerinin iç içe girdiği alandaki işbirliğinin her iki ülke açısından büyük fırsatlar doğuracağını da vurguladı. Merkel, büyüme oranları düşük seyreden Çin ekonomisi hakkında "Çin'in ekonomik gelişmesine güven duyduğu" açıklamasını yaptı. Li de Almanya'nın bir ekonomik ortak olarak önemine dikkat çekti.

Son dönemde Çin'de ekonomik büyüme yüzde 7'nin altına düşmüştü. Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisinin gelecek iki yılda bu büyüme değerinin üzerine çıkamayacağı öngörüsünde bulundu. Çin Başbakanı Li, büyümenin düşük olmasını küresel ekonomideki kırılganlıkla gerekçelendirdi.

Çin - AB serbest ticaret bölgesi

Görüşmede Avrupa Birliği ile Çin arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin öneri de gündeme geldi. Başbakan Merkel, Çin ile AB arasında müzakereleri devam eden yatırım anlaşmasının bir an önce imzalanmasını umduğunu belirterek, bunun olası bir serbest ticaret bölgesinin ön koşulu olduğunu belirtti.