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Dünya

Airbus-Bombardier ortaklığı İngiltere’de binlerce istihdamı kurtardı

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Kanadalı uçak üreticisi Bombardier C-serisi jet programının çoğunluk hissesini Airbus’a satarak İngiltere, Kanada ve Çin’de binlerce istihdamını kurtardı

17 Ekim 2017 13:47

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Kanadalı uçak üreticisi Bombardier C-serisi jet programının çoğunluk hissesini Airbus’a satarak İngiltere, Kanada ve Çin’de binlerce istihdamını kurtardı.
Bu anlaşma ile Fransız uçak üreticisi Airbus ABD’de ödemek zorunda olduğu ticari cezalardan kaçınarak ABD’li rakibi Boeing’e karşı elini güçlendirmiş oldu.
Anlaşma kapsamında Airbus Bombardier’in C serisi uçak ürettiği birimi C Series Aircraft Limited Partnership’in yüzde 50.01’lik çoğunluk hissesini satın alacak.
Bombardier ve Investissement Québec ise sırasıyla şirketin yüzde 31 ve yüzde 19’luk hissesini elinde tutmaya devam edecek.
Airbus satın aldığı çoğunluk hissesi için nakit ödeme yapmayacak, son aylarda sipariş almakta zorlanan Kanadalı üretici Bombardier’in uçaklarına olan talebi artırmak için satın alma, satış, pazarlama ve müşteri destek konularındaki gücünü kullanıyor olacak.
Ayrıca Airbus Alabama’daki fabrikasında C serisi jetleri üretmeye başlayarak ABD’li alıcılara yapılan satışlara getirilen ek gümrük vergilerinden muhaf olacak.
Bombardier CEO’su Alain Bellemare, \"Bu ortaklık C serisi programının değerini iki katının üzerine çıkartacak ezber bozan uçağımızın tam potansiyelini farketmesini sağlayacak\" derken, Airbus CEO’su Tom Enders anlaşma için, \"Bombardier ile ortaklığımızın satışları ve bu programın değerini olağanüstü şekilde artıracağından hiç kuşkum yok\" dedi.
Anlaşma İngiltere hükümeti için önemli bir rahatlama. Boeing ile rekabette Bombardier’in Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki tesis – bini C serisi jetlerin üretiminde çalışan - 4 bin 500 çalışanıyla ABD’nin uygulamak istediği ek yüzde 300 vergilerden olumsuz etkilenecekti.

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