Airbus, Boeing'i sollamaya başladı

Avrupa Havacılık Konsorsiyumu Airbus, sivil havacılıkta ezeli rakibi Amerikan Boeing'i sollamaya başladı. Airbus bu sabah Paris'te Endonezya'nın "low-cost" havayolu şirketi Lion Air ile 234 adet yolcu uçağı için kesin anlaşma imzaladı.



Tarihinde ilk defa Airbus siparişi veren Lion Air, çoğu yeni jenerasyon NEO cinsi 234 adet A320 satın alacak. Siparişin 109 adet A320neo, 65 adet A321neo, ve 60 adet A320coe'dan oluştuğu belirtildi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın huzurunda imzalanan anlaşmanın 18.4 milyar Euro değerinde olduğu açıklandı.

Endonezyalı Lion Air tarafından verilen sipariş Airbus tarihinin en büyük kontratlarından biri olarak gösteriliyor. Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, siparişin sadece Fransa'da gelecek 10 yıl içinde 5 bin kişiye istihdam yaratacağı belirtildi.

Uçakların asamblaj çalışmalarının Airbus'ın Çin'deki ünitelerinde gerçekleştirilebileceği açıklandı. Lion Air 2012 yılında bir sansasyon daha yaratmış ve 21 milyar dolar karşılığında 230 adet Boeing 737 siparişi vermişti.



THY ve Pegasus da almıştı



Airbus geçtiğimiz günlerde de Türk Hava Yolları'ndan 82 adedi kesin, 35 adedi opsiyonlu olmak üzere toplam 117 adet A320neo, A321neo ve A321-200 siparişi almıştı.

THY tarafından verilen siparişin değeri 13.4 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bir diğer Türk şirketi olan Pegasus da geçen Aralık ayında Airbus'a toplam değeri 12 milyar dolar olan 100 adet A320neo ve A321neo siparişi vermişti.

Alman havayolu şirketi Lufthansa da opsiyonlu olan 100 adet mevcut ve NEO cinsi A320 ve A321 şiparişini geçtiğimiz günlerde onaylamıştı. Lufthansa'nın siparişinin değeri 9 milyar Euro olarak açıklandı.



Boeing'den Ryanair'le cevap



Geçen yıl Airbus'tan daha fazla uçak satan Boeing ise şu anda dünyanın en büyük "low-cost" sivil havacılık şirketi olan İrlandalı Ryanair ile önemli bir siparişi tamamlamak üzere.

Ryanair ile Boeing arasında 170 adet B737 için yürütülen müzakerelerin önümüzdeki günlerde kesin siparişle sonlanması bekleniyor. Sipariş bedelinin 15 milyar dolar civarında olacağı söylenmekte.