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Dünya

Airbus, bin 164 kişiyi işten çıkaracak

İşten çıkarmaların 640'nın Fransa'da, 429'nun Almanya'da, 39'nun İspanya'da ve 56'sının İngiltere'de olacağı belirtildi

29 Kasım 2016 20:38

Uçak üreticisi Airbus, 640'ı Fransa'da olmak üzere bin 164 kişiyi işten çıkaracak.

Airbus Grup'un Toulouse'da toplanan Avrupa Komitesi, Airbus'un Paris yakınlarında bulunan Suresnes'deki merkezinin 2018'de kapanacağını ve toplamda bin 164 kişinin de işten çıkarılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, işten çıkarmaların 640'nın Fransa'da, 429'nun Almanya'da, 39'nun İspanya'da ve 56'sının İngiltere'de yapılacağı kaydedildi. 

İşten çıkarma kararı, Airbus SAS ile Airbus Group'un birleşmesini ön gören Gemini projesi kapsamında daha önce alınmış ve toplamda 310 milyar euro kâr edileceği ifade edilmişti.

Daha önce de Airbus Helicopters'de 582, Airbus Corporate Jet kısmında da 67 kişinin işten çıkarılacağı duyurulmuştu.

Airbus'taki işten çıkarmalar "Havacılık sektöründe türbülans" olarak yorumlanıyor.

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