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BBC Türkçe

Airbus A380 pilotu rotasıyla Noel ağacı çizdi

Almanya'da Airbus A380 tipi bir yolcu uçağının test uçuşunu yapan pilot, rotasıyla bir Noel ağacı çizdi. Rota, ticari uçuş takip sitesi Flightradar24'te açıkça görülebiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da Airbus A380 tipi bir yolcu uçağının test uçuşunu yapan pilot, rotasıyla bir Noel ağacı çizdi.

Noel ağacı şeklindeki rota, ticari uçuş takip sitesi Flightradar24'te açıkça görülebiliyor.

Uçuşun başlangıç ve bitiş noktası Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg şehri.

Hamburg'a en uzak noktaya yakın şehir ise yine Almanya'nın güneyindeki Stuttgart kenti.

Uçağın rotasındaki çeşitli renkler de, seyrettiği irtifaya göre değişiyor.

Deneme uçuşunda herhangi bir yolcu ise yoktu.

Airbus A380, test sürecinin sonunda satıldığı Emirates Havayolları'na teslim edilmek üzere Dubai'ye götürülecek.

ABD'de ise geçen ay bir donanma pilotu, Washington eyaleti üzerinde uçarken uçağın kuyruk dumanıyla bir penis çizdiği için uyarı almıştı.

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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