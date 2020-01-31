Airbus, 4 milyar dolar karşılığında şirket hakkındaki yolsuzluk dosyalarını kapattı

Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, 4 milyar dolar para ödemesi karşılığında şirket ile ilgili tüm yolsuzluk soruşturmalarının kapatılması konusunda Fransa ile anlaştı. Fransız mahkemesi tarafından onaylanan anlaşma ile yıllardır Fransa, İngiltere ve ABD'de süren tüm yolsuzluk dosyaları kapatılmış olacak.

Associated Press'in haberine göre, Fransa'nın yanı sıra soruşturmalar ABD ve İngiltere'de de devam ediyordu. Fransız savcı Jean-Francois Bohnert, Airbus'ın usulsüzlükleri kabul ettiğini ve bu nedenle uzlaşma aradığını belirtti.

Anlaşmaya göre, Fransa bu paranın 2,1 milyar Euro'luk kısmını, İngiltere 983 milyon Euro'luk kısmını ve ABD de 530 milyon Euro'luk kısmını alacak. Dava ve anlaşma üç ülke ile birden sonuçlanması bakımından da bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Avrupa'da Airbus'ın uçak satmak için devlet yetkililerine rüşvet verdiği ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiaları araştırılıyordu. ABD'de ise şirketin ülkedeki silah ticaretine ilişkin yasalara muhalefet edip etmediği inceleniyordu.

Airbus'ın bu anlaşma sonrası bozulan imajını düzeltmek için şirket içerisinde yönetim ve politika değişikliklerine gitmesi bekleniyor.

Öte yandan anlaşmaya rağmen eski CEO Tom Enders gibi isimlerin hâlâ ayrı olarak mahkemeye çıkabileceği ve yargılanabileceği belirtildi.