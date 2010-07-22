-AIRBUS, 28 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ ALDI İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Airbus şirketinin, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Havacılık Fuarı'nda toplam 255 uçak için 28 milyar dolar değerinde sipariş aldığı bildirildi. Airbus'tan yapılan yazılı açıklamada, havacılık endüstrisinin iyileşme sinyallerinin Farnborough Havacılık Fuarında verildiği belirtilerek, Airbus'ın fuarda toplam 255 uçak için 28 milyar dolar değerinde sipariş aldığı duyuruldu. Bu rakamın toplam 13 milyar dolar değerinde 133 kesin, 15 milyar dolar değerinde ise 122 ön siparişi içerdiği dile getirilen açıklamada, siparişlerin dağılımı şöyle sıralandı: ''Kesin siparişler; GECAS'dan 4,9 milyar dolar değerinde 60 A320 ailesi uçağı siparişi, Air Lease Corporation'dan 4,4 milyar dolar değerinde 51 A320 ailesi uçağı siparişi, Aeroflot'tan 2,3 milyar dolar değerinde 11 A330-300 siparişi, Garuda Endonezya'dan 1,2 milyar dolar değerinde 6 A330-200 siparişi ve Almanya'dan 372 milyon dolar değerinde 5 A319 siparişi. Ön siparişler ise, LAN'dan 4,2 milyar dolar değerinde 40 A320 artı 10 A321 siparişi, Hong Kong Havayolları'ndan 1,9 milyar dolar değerinde 10 A330-200 ve 3,8 milyar dolar değerinde 15 A350 XWB siparişi, Virgin Amerika'dan 3,3 milyar dolar değerinde 40 A320 siparişi ve Thai Havayolları'ndan 1,5 milyar dolar değerinde 7 A330-300 siparişini içeriyor.'' Airbus Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi (COO) John Leahy, konuya ilişkin, ''Farnborough Havacılık Fuarı öncesinde 131 siparişe ulaşmıştık ve bu hafta bitmeden bu sayıyı ikiye katlayacağımızı tahmin ediyorduk'' dedi. Burada aldıkları kesin siparişlerle birlikte şimdiden toplam satışlarının 260 uçağı geçtiğini belirten Leahy, bunun da açık bir şekilde pazarın iyileştiğini gösterdiğini kaydetti. Bu senenin sonuna kadar 400'ün üzerinde sipariş alma hedeflerinin de çok daha net görülebildiğini dile getiren Leahy, Airbus'ın başarısının 100 koltuktan 525 koltuğa kadar her kategoride dünyanın en modern uçak ailelerini sunan yenilikçi tasarımında gizli olduğunu ifade etti.