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BBC Türkçe

Airbnb, sitesinde ırkçılığa karşı mücadele başlattı

İnternet üzerinden konaklama hizmeti veren Airbnb şirketi, sitesinde siyahlara karşı yapılan ırkçılığı azaltmak için harekete geçti.

09 Eylül 2016 17:39

İnternet üzerinden konaklama hizmeti veren Airbnb şirketi sitesinde siyahlara karşı yapılan ırkçılığı azaltmak için harekete geçti.

Geçen yıl yapılan bir çalışma siyah isimlere sahip olduğu izlenimi yaratan kişilerin ırkçılığa uğradığını ortaya koymuştu.

Ayrıca pek çok müşteri de konu hakkında şikayette bulundu.

#AirbnbWhileBlack

Kullanıcılara bir e-posta ile özür mesajı yollayan şirketin üst düzey yöneticisi Brian Chesky "Airbnb'de yanlılık ve ayrımcılığa yer yok, bunlara sıfır tolerans gösteriyoruz" dedi. Bu endişeleri ele almada yavaş olduklarını kabul eden Chesky özür diledi.

Airbnb bu karar çerçevesinde fotoğrafları azaltmayı, yeni teknoloji getirmeyi ve kullanıcılara ırkçılık karşıtı anlaşma imzalatmayı planlıyor.

Bu değişikliklerden sonra eğer bir ev sahibi belli tarihlerde konutunu kiralamadığını söylüyorsa aynı tarihlerde başka misafirlere veremeyecek ve tüm kullanıcılar daha detaylı bir ayrımcılık karşıtı anlaşmaya onay vermek zorunda kalacak.

Kimileri sitede kullanılan fotoğraf özelliğinin de kaldırılmasını talep ediyor ancak Airbnb bunu önemli bir güvenlik unsuru olduğunu söylüyor.

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