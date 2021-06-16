Airbnb, kiraladığı evde tecavüze uğrayan Avustralyalı turiste 7 milyon dolar ödemiş

Saldırının ardından Airbnb güvenlik ekibi, bölgedeki polis merkeziyle iletişime geçerek destek teklifinde bulundu. Tecavüze uğrayan turist bir otele yerleştirildi. Bloomberg'in haberine göre turist ve Airbnb, 7 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde turistin iki yıl süreyi geçen saldırıyla ilgili Airbnb ya da ev sahibini suçlayamayacağı iddia edildi.
Öte yandan New York Post'a konuşan Airbnb sözcüsü "Cinsel saldırı vakalarında yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde kişiler özgürce yaşadıklarını anlatabilirler. New York vakasında da geçerli" dedi.