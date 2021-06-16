Airbnb, kiraladığı evde tecavüze uğrayan Avustralyalı turiste 7 milyon dolar ödemiş

ABD'nin New York kentinde bir Avustralyalı turistin 2015'te Airbnb üzerinden kiraladığı dairede tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Airbnb ve turistin, saldırının ardından 7 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BBC'nin Bloomberg News'dan aktardığı habere göre, saldırı 2015 yılında gerçekleşti. Yeni yıl için Avustralya'dan ABD'ye giden turist ve arkadaşları, yakındaki bir dükkandan Airbnb üzerinden kiraladıkları dairenin anahtarlarını aldı.

Şüphelinin evin anahtarlarını, bırakıldığı dükkandan alıp kopyalattığı iddia edildi. Raporlara göre, turist grubu, yeni yılı kutlamak için dışarı çıktığında eve giren 24 yaşındaki Junior Lee, banyoda saklandı. Cinsel saldırıyla suçlanan ve tutuklu yargılanan Lee suçlamaları reddetti.