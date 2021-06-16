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Dünya

Airbnb, kiraladığı evde tecavüze uğrayan Avustralyalı turiste 7 milyon dolar ödemiş

16 Haziran 2021 11:44

ABD'nin New York kentinde bir Avustralyalı turistin 2015'te Airbnb üzerinden kiraladığı dairede tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Airbnb ve turistin, saldırının ardından 7 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığı öğrenildi. 

BBC'nin Bloomberg News'dan aktardığı habere göre, saldırı 2015 yılında gerçekleşti. Yeni yıl için Avustralya'dan ABD'ye giden turist ve arkadaşları, yakındaki bir dükkandan Airbnb üzerinden kiraladıkları dairenin anahtarlarını aldı. 

Şüphelinin evin anahtarlarını, bırakıldığı dükkandan alıp kopyalattığı iddia edildi. Raporlara göre, turist grubu, yeni yılı kutlamak için dışarı çıktığında eve giren 24 yaşındaki Junior Lee, banyoda saklandı.  Cinsel saldırıyla suçlanan ve tutuklu yargılanan Lee suçlamaları reddetti.

 

Saldırının ardından Airbnb güvenlik ekibi, bölgedeki polis merkeziyle iletişime geçerek destek teklifinde bulundu. Tecavüze uğrayan turist bir otele yerleştirildi. Bloomberg'in haberine göre turist ve Airbnb, 7 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde turistin iki yıl süreyi geçen saldırıyla ilgili Airbnb ya da ev sahibini suçlayamayacağı iddia edildi.

Öte yandan New York Post'a konuşan Airbnb sözcüsü "Cinsel saldırı vakalarında yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde kişiler özgürce yaşadıklarını anlatabilirler. New York vakasında da geçerli" dedi. 

 
 
 

 

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