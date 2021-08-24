Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konaklama imkanı sunacak

Çevrimiçi konaklama platformu Airbnb, dünya çapında mültecilere yardımcı olmak için 20 bin yerinden edilen Afgan'a ücretsiz olarak konaklama imkanı sunacağını açıkladı.

Bu kararın "zamanımızın en büyük insani krizlerinden birine" yanıt olduğunu belirten firma, adım atmak için bir sorumluluk hissettiğini söyledi.

Şirketin CEO'su Brian Chesky "Bunun, diğer iş liderlerine de aynı şeyi yapmaları için ilham vermesini umuyorum. Kaybedecek zaman yok. On binlerce Afgan mülteci dünyanın dört bir yanına yerleşirken, kaldıkları yer yeni hayatlarının ilk bölümü olacak. 20 bin mülteciye, Airbnb topluluğunun onlara güvenli bir yer sağlayacağını umuyorum" dedi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştığını aktaran firma, konaklama masraflarını Airbnb ve Chesky'nin katkılarının yanı sıra Airbnb.org Mülteci Fonu'na yapılan bağışlarla finanse edecek.

Gönüllü ev sahiplerinden kendisiyle iletişime geçmelerini isteyen Airbnb, "Afgan mültecilerin ABD'de ve başka yerlerde yerinden edilmesi ve yeniden yerleştirilmesi, zamanımızın en büyük insani krizlerinden biri" dedi.