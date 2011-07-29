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Dünya

AIR FRANCE'I PİLOT HATASI DÜŞÜRDÜ LE BOURGET (A.A)

29 Temmuz 2011 18:42

-AIR FRANCE'I PİLOT HATASI DÜŞÜRDÜ LE BOURGET (A.A) - 29.07.2011 - Fransız Havayolları Air France'ın tarihindeki en vahim kaza olan, 1 Haziran 2009'da Atlas Okyanusu'na düşen Airbus-330-200 yolcu uçağının, fırtınalı havada acil durum talimatını uygulayamayan pilot hatasından düştüğü açıklandı. Fransız Hava Trafiği Kazaları Soruşturma Kurulu BEA, fırtınalı havada uçağın manuel idare edilmesi yönündeki talimatın uygulanamadığını belirledi. Uçaktaki 12'si mürettebattan 228 kişinin öldüğü kazada, aerodinamik kesinti-hızlı düşüş (perdövites) kazayı belirledi. Uçağın kara kutusu, Mayıs ayında Atlas Okyanusu derinlerinde bulundu. 447 sefer sayılı uçak, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Antonio Carlos Jobim Havalimanı'ndan Paris'in Roissy-Charles de Gaulle Havalimanı'na uçuyordu. Okyanus kontrol merkeziyle yaptığı son bağlantıda uçak, Brezilya'nın Natal kentine 550 km uzaklıktaydı. Pilot Senegal hava sahasına geçeceğini söyledi. Uçak radarlardan çıktı. Fırtınalı bölgeden geçen uçak, elektrik problemi ve kabin basıncı inmesi nedeniyle kuleye otomatik mesaj gönderdi. Uçak 3,5 dakikada okyanusa düştü.

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