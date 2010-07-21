T24 LogoT24 Logo
Dünya

AIR FRANCE'DE HIRSIZ HOSTES PARİS (A.A)

21 Temmuz 2010 17:55

-AIR FRANCE'DE HIRSIZ HOSTES  PARİS (A.A) - 21.07.2010 - Fransız havayolları Air France uçaklarında, business sınıfı yolcuların değerli eşyalarını çalmakla suçlanan bir hostes gözaltına alındı. Adli kaynaklar, Paris'in Roissy havaalanında gözaltına alına hostes hakkında "hırsızlık ve ağırlaştırılmış hırsızlık girişiminden" dava açıldığını ve gözaltına alındığını belirttiler. Hostesin gözaltında suçlamaları kabul ettiği belirtildi. Figaro gazetesine göre, 47 yaşındaki hostes, business sınıfındaki yolcular uyudukları sırada, değerli eşyalarını, mücevherlerini ve kredi kartlarını çalıyordu. Hostesin kurbanlarının genellikle başta Japonya olmak üzere Fransa'yı Asya ülkelerine bağlayan hatlardan olduğu belirtildi. Gazetedeki haberde, hostesin gözaltında, büyük para sorunlarıyla karşılaştığı için Mart 2009'dan beri yolcuları soyduğunu anlattığı kaydedildi. Fransız hudut polisinin, geçen ocak ayında Air France'ın Tokyo-Paris seferi sırasında 5 yolcunun 4 bin avroya eşdeğer dövizin çalındığını bildirmesinin ardından soruşturma açtığını yazan gazete, bir polis yetkilisinin business sınıfında 150 uçuşta hırsızlık şikayeti alındığını açıkladığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24