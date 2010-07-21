-AIR FRANCE'DE HIRSIZ HOSTES PARİS (A.A) - 21.07.2010 - Fransız havayolları Air France uçaklarında, business sınıfı yolcuların değerli eşyalarını çalmakla suçlanan bir hostes gözaltına alındı. Adli kaynaklar, Paris'in Roissy havaalanında gözaltına alına hostes hakkında "hırsızlık ve ağırlaştırılmış hırsızlık girişiminden" dava açıldığını ve gözaltına alındığını belirttiler. Hostesin gözaltında suçlamaları kabul ettiği belirtildi. Figaro gazetesine göre, 47 yaşındaki hostes, business sınıfındaki yolcular uyudukları sırada, değerli eşyalarını, mücevherlerini ve kredi kartlarını çalıyordu. Hostesin kurbanlarının genellikle başta Japonya olmak üzere Fransa'yı Asya ülkelerine bağlayan hatlardan olduğu belirtildi. Gazetedeki haberde, hostesin gözaltında, büyük para sorunlarıyla karşılaştığı için Mart 2009'dan beri yolcuları soyduğunu anlattığı kaydedildi. Fransız hudut polisinin, geçen ocak ayında Air France'ın Tokyo-Paris seferi sırasında 5 yolcunun 4 bin avroya eşdeğer dövizin çalındığını bildirmesinin ardından soruşturma açtığını yazan gazete, bir polis yetkilisinin business sınıfında 150 uçuşta hırsızlık şikayeti alındığını açıkladığını bildirdi.