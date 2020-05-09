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Dünya

Air France: Tüm yolcuların ateşi ölçülecek ve uçakta maske zorunlu olacak

38 derece üzerinde ateşi çıkanların uçağa kabule dilmeyeceği aktarıldı

09 Mayıs 2020 22:16

Fransız Hava Yolu şirketi Air France, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren temassız termometreler ile yolcuların taranacağı, yapılacak olan kontrollerde 38 derece sıcaklık üstünde vücut sıcaklığı bulunan yolcuların seyahatine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu kişilerin biletleri bir başka tarihteki uçuşla değiştirilebilecek. Ayrıca yolcuların maskesiz uçağa binmelerinin de yasak olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, maske kullanımın kişilerde güven duygusu yarattığını ancak yüzde 100 koruma sağlamayacağını açıklamıştı. Ayrıca elde edilen veriler doğrultusunda Covid-19’a sahip kişilerden, çok az oranda vücut sıcaklığının arttığı, semptomların çok daha değişik olabileceği belirtilmişti.

 

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