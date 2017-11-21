Air China Kuzey Kore’ye uçuşları durdurdu

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Çin’in devlete ait havayolu şirketi Air China bugün Pekin ile Kuzey Kore arasındaki uçuşları \"talep yetersizliği\" gerekçesiyle durdurdu.

Çin’in bu hamlesi Kuzey Kore’nin üzerindeki Birleşmiş Milletler’in nükleer ve füze programları sebebiyle uyguladığı yaptırımların baskısını daha da artırıyor.

Air China’nın kararı ABD Başkanı Donald Trump’un Pyongyang’ı teröre destek veren hükümetler listesine almasının ardından geldi.

Washington Post’un haberine göre Air China basın ofisinden yapılan açıklamada “yetersiz iş faaliyetleri nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alınmıştır” denildi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang Air China’nın iptaliyle ilgili bir bilgi almadığını, böyle kararların “operasyonun ve pazarın durumu” temel alınarak verildiğini söyledi.

Air China Nisan ayında da Kuzey Kore’ye uçuşlarının sıklığını azaltma kararı almıştı.