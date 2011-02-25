Aimee Mullins zorluklara rağmen zirveye çıkmayı başardı!

T24

Zırhını giydi



Podyum önce korkuttu



Valizinde 20 çift bacak taşıyor



ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, bir inşaat işçisi baba ile tezgahtar bir annenin kızları olarak dünyaya gelen Aimee, henüz bir yaşındayken doğuştan gelen hastalığı nedeniyle iki bacağını da kaybetti. Onu özel okullara gönderecek gücü olmayan annesi, Aimee’yi mucizeleri gerçekleştirebileceğine onu inandırdı. Fakat Aimee için okulla beraber başladı.Sık sık yaşıtlarının alayları ile yüzleşince “zırhını giyindi” ve o andan itibaren en büyük korkusu acınmak oldu. Üniversite çağına geldiğinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın sınavına giren Aimee, bursu kazanarak Georgetown Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler okudu ve Pentagon’da 7 sene çalıştı. Fakat Aimee, akademik başarılarla yetinmedi.“Tekerlekli sandalyede koşmak mı? Bana göre değil. Ben kardeşlerimle, normal iki bacağı olan arkadaşlarımla yarışmak istedim. Bunun için onlardan iki kat daha fazla enerji sarfetmem gerekiyordu ama yarışmayı hep sevdim” diyen Aimee 1996’da protez bacakları ile Atlanta’daki Engelliler Olimpiyatları’na katıldı, 100 metrede ve uzun atlamada milli rekorlara imza attı. Aimee’nin hayatı İngiliz modacı Alexander McQueen’den gelen teklifle değişti.McQueen, Aimee’nin güzelliği ve azminden etkilenerek, ona defilesinde podyuma çıkmasını önerdi. “Beni podyumda gören insanların bana acımasından korktum” diyen Aimee, korkusunun üstüne gitti ve podyumda herkesin beğenisini topladı. Birçok defilede, sinema projesinde yer alan Aimee son olarak L’Oreal tarafından güzellik elçisi seçildi.Aimee, sürekli içerisinde farklı işlev ve boylarda protez bacaklarını taşıdığı valizi ile geziyor. Valizin içerisinde yaklaşık 20 tane protez bacak bulunuyor ve bunların her biri farklı bir amaçla kullanılıyor. Örneğin bir davete katıldığında kullandığı 10 santim topuklu ayakkabısı olan bacağından, katıldığı yarışlarda koşmasını kolaylaştıracak bacağa kadar Aimee’nin hayatını kolaylaştıracak 20 civarı protez bacağı var.