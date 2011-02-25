T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aimee Mullins zorluklara rağmen zirveye çıkmayı başardı!

Henüz bir yaşındayken doğuştan gelen hastalığı nedeniyle iki bacağını da kaybetti ama şimdi L'Oreal'in yeni dünya elçisi..

25 Şubat 2011 02:00

T24 - Kozmetik markası L’Oreal’in yeni dünya elçisi seçilen Aimee Mullins, zorluklara rağmen bir insanın isterse her şeyi başarabileceğini, tüm dünyaya kanıtladı...

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, bir inşaat işçisi baba ile tezgahtar bir annenin kızları olarak dünyaya gelen Aimee, henüz bir yaşındayken doğuştan gelen hastalığı nedeniyle iki bacağını da kaybetti. Onu özel okullara gönderecek gücü olmayan annesi, Aimee’yi mucizeleri gerçekleştirebileceğine onu inandırdı. Fakat Aimee için okulla beraber başladı.  

PROTEZLERİYLE ZİRVEYE ÇIKTI!

Zırhını giydi

Sık sık  yaşıtlarının alayları ile yüzleşince “zırhını giyindi” ve o andan itibaren en büyük korkusu acınmak oldu. Üniversite çağına geldiğinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın sınavına giren Aimee, bursu kazanarak Georgetown Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler okudu ve Pentagon’da 7 sene çalıştı. Fakat Aimee, akademik başarılarla yetinmedi.

“Tekerlekli sandalyede koşmak mı? Bana göre değil. Ben kardeşlerimle, normal iki bacağı olan arkadaşlarımla yarışmak istedim. Bunun için onlardan iki kat daha fazla enerji sarfetmem gerekiyordu ama yarışmayı hep sevdim” diyen Aimee 1996’da protez bacakları ile Atlanta’daki Engelliler Olimpiyatları’na katıldı, 100 metrede ve uzun atlamada milli rekorlara imza attı. Aimee’nin hayatı İngiliz modacı Alexander McQueen’den gelen teklifle değişti. 


Podyum önce korkuttu

McQueen, Aimee’nin güzelliği ve azminden etkilenerek, ona defilesinde podyuma çıkmasını önerdi. “Beni podyumda gören insanların bana acımasından korktum” diyen Aimee, korkusunun üstüne gitti ve podyumda herkesin beğenisini topladı. Birçok defilede, sinema projesinde yer alan Aimee son olarak L’Oreal tarafından güzellik elçisi seçildi.


Valizinde 20 çift bacak taşıyor 



Aimee, sürekli içerisinde farklı işlev ve boylarda protez bacaklarını taşıdığı valizi ile geziyor. Valizin içerisinde yaklaşık 20 tane protez bacak bulunuyor ve bunların her biri farklı bir amaçla kullanılıyor. Örneğin bir davete katıldığında kullandığı 10 santim topuklu ayakkabısı olan bacağından, katıldığı yarışlarda koşmasını kolaylaştıracak bacağa kadar Aimee’nin hayatını kolaylaştıracak 20 civarı protez bacağı var.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24