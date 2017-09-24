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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğun cesedi bulundu

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesi tarafından 2 gün önce kayıp başvurusu yapılan 14 yaşındaki Ruhat Özkan Güreş, ölü bulundu

24 Eylül 2017 20:44

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, ailesi tarafından 2 gün önce kayıp başvurusu yapılan 14 yaşındaki Ruhat Özkan Güreş, ölü bulundu.
Kahramanmaraş Kalesi altındaki kullanılmayan otoparkta hareketsiz yatan çocuğu görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çocuğun öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı araştırmada cesedin, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Ruhat Özkan Göreş\'e ait olduğunu tespit etti. Göreş\'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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