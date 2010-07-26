-AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLÜME GİTTİ MERSİN (A.A) - 26.07.2010 - Mersin'de, annesi ve kardeşlerinin gözleri önünde bir inşaatın 13. katından atlayan 18 yaşındaki genç öldü. Akkent Mahallesi'ndeki evlerinde babası C.Ö'den otomobilini isteyen Ekrem Ö. (18), olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası, pazarcılık yaptığı belirtilen genç, iş için kullandığı 3 tekerlekli motosikletiyle evden ayrıldı. Arkasından annesi ve kardeşlerinin geldiğini gören genç, motosikletten inerek 14 katlı inşaat halindeki binaya çıkmaya başladı. İnşaatın 13. katına çıkan genç, intihar edeceğini söyleyerek kimsenin yaklaşmamasını istedi. Bildirim üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ısrarına rağmen, annesi M.Ö. ve kardeşlerinin gözleri önünde kendisini boşluğa bırakan genç olay yerinde öldü. Mersin Devlet Hastanesine kaldırılan gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu arada hastane önünde bekleyen yakınları, Ekrem Ö'nün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü ve sinir krizi geçirdi.