Ailesini öldürdüğünü gizlemek için, 17 komşusunu daha öldürdü

Çin’de 20’li yaşlarındaki Yang Qingpei isimli adam, para istediği ailesi ile tartıştıktan sonra annesini ve babasını öldürdü. Sonrasında "cinayeti gizlemek" için 17 komşusunu daha öldürdü. Cinayetleri itiraf eden Yang Qingpei'nin, öldürdüğü kişilerin 3 ve 72 yaşları arasında olduğu açıklandı.

Yang Qingpei'nin, Yunnan'ın başkenti Kunming'de tutuklandığı duyuruldu. Çin'in devleti ajansı Xinhua, öldürülen 19 kişinin nasıl öldürüldüğünü açıklamadı. Ateşli silahların kontrolünün sıkı olduğu Çin'de, seri cinayetlerin nadir olduğu aktarılıyor.