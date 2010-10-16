-AİLESİNİ KATLETTİ ADANA (A.A) - 16.10.2010 - Adana'da bir kişi, annesi, kız kardeşi ve ablasını bıçaklayarak öldürdü. 100. Yıl Mahallesi 85299 Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüseyin A. (20), ailevi nedenlerle eşi Beycan Z'den(36) ayrı yaşamaya başlayan ve baba evine dönen ablası Hanife Z'nin (32) yanına gelerek, bir süredir çalıştığı lisenin kantininden ayrılmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin A, üzerinde taşıdığı bıçakla ablasına saldırdı. Hüseyin A, bu sırada kendisini engellemeye çalışan annesi Fatma A. (55), kız kardeşi Bahar A. (18) ve ablası Hanife Z'yi (32) bıçakla ağır yaraladı. Anne Fatma A, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı kız kardeşler çevredeki vatandaşların yardımıyla Metropark Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan Hanife Z. ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Numune Hastanesi, kız kardeşi Bahar A. ise Metro Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra bir otomobille kaçtığı belirlenen zanlı Hüseyin A. ve azmettirdiği öne sürülen eniştesi Beycan Z'nin yakalanması amacıyla polis operasyon başlattı.