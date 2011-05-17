-AİLESİNİ KATLEDEN GENCE 3 MÜEBBET ADANA (A.A) - 17.05.2011 - Adana'da, ''eve geç gelme'' konusunda tartıştığı annesi, ablası ve kız kardeşini öldüren sanık, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 16 Ekim 2010 tarihinde 100. Yıl Mahallesi 85299 Sokak'taki evlerinde, annesi Fatma(55), ablası Hanife (32) ve kardeşi Bahar'ı (18) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Hüseyin Adıyaman (20) ile babası Süleyman Adıyaman (70) ve yeğeni Y.Z. (9) hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaaya göre, işsiz olan Hüseyin Adıyaman, olay günü annesi Fatma Adıyaman ile ''eve geç gelme'' konusunda tartışınca öfkelenip, mutfaktan aldığı bıçakla önce ablası Hanife'yi, ardından kendine engel olmaya çalışan annesini, daha sonra da kız kardeşi Bahar Adıyaman'ı bıçakladı. Anne olay yerinde, kardeşler ise hastanede öldü. Cumhuriyet Savcısı, Hüseyin Adıyaman'ın, ''tasarlayarak kasten adam öldürme'' suçundan, her cinayet için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık Hüseyin Adıyaman ise tutuklandığı mahkemedeki ifadesinde olay günü az miktarda alkollü olduğunu ve eve gittiğinde annesinin tepkisiyle karşılaştığını belirterek, şunları söylemişti: ''Annem, 'Niye alkollüsün. İşin gücün de yok. Sen ne işe yararsın. Eve hayrın yok' dedi. Cebimden 50 TL çıkarıp, anneme verdim. 'Biz yağlı müşteri bulduk, senin parana ihtiyacımız kalmadı' diyerek, parayı yüzüme attı. Buna sinirlendim. Mutfaktaki bıçağı aldım, ilk önce ablam Hanife'ye, sonra anneme en son da kız kardeşim Bahar'a gelişi güzel vurdum. Ablam ve kız kardeşim işe girmişlerdi. İş bahanesiyle geç kaldıkları zaman oluyordu. Ancak, ben müdahale ettiğim zaman, annem onlardan taraf oluyor ve bana tepki gösteriyordu. Olayların başlamasına asıl sebep budur.'' Hanife Adıyaman'ın küçük kızı Y.Z, duruşmada, olay günü gürültü gelmesi üzerine odaya gittiğinde, sanığın annesini bıçakladığını gördüğünü söyledi. Son sözü sorulan Hüseyin Adıyaman ise ''Bir diyeceğim yoktur'' dedi. Mahkeme başkanı, Hüseyin Adıyaman'ın, her cinayet için ayrı ayrı olmak üzere toplam üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve cezaya hafifletici neden indirimlerinin uygulanmamasına karar verdi.