Ailesini görmek için cezaevinden izinli çıktı, TIR çarpması sonucu öldü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkıp, ailesinin yaşadığı Mardin\'in Derik ilçesine gelen

hükümlü Kenan Alan (35), minİbüsten inip yolun karşısına geçtiği sırada TIR\'ın çarpması sonucu öldü.

Derik\'te 7 yıl önce akraba olan aileler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgli yargılanan Kenan Alan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alan, dün akşam cezasını çektiği Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki açık cezaevinden ailesini görmek için izin aldı. Eşi ve 3 çocuğunu görmek için cezaevinden çıkan Alan, Derik Üçyol mevkiinde bindiği minibüsten indi. Yolun karşısına geçen Alan\'a TIR çarptı. Alan olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü N.K. gözaltına alındı. Kenan Alan\'ın cenazesi Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın duyulması üzerine Derik Devlet Hastanesi\'ne gelen Alan\'ın yakınları burada sinir krizleri geçirdi. Hastane bahçesinde gözyaşı döken Kenan Alan\'ın kardeşi Adnan Alan, \"Ağabeyim bir husumet nedeniyle 7 senedir cezaevindeydi. Cezaevinden ikinci kez çıkıyordu. Üçyol mevkiinde araçtan indikten sonra yolun karşısına geçip, başka bir araçla köye gelecekti\" dedi.

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