Ailesine küfredilen Marcao’nun ayrılığını Terim engelledi

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesinin ardından kendisi ve eşine edilen küfürler yüzünden çılgına dönen Marcao, Mert Çetin'e "Artık bıktım" deyip takımdan ayrılacağını söylediği belirtildi. Bunun ardından araya giren Fatih Terim'in, oyuncuyla görüşerek bu krizin önüne geçtiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Alanya'ya yenilerek elendiği maçın ardından büyük bir Marcao krizi yaşandı. Bazı taraftarlar, kötü bir performans gösterdiğini düşündükleri Marcao'nun hem kendisine hem de eşi Pan Teixeira'ya maçın sonrasında küfür ve hakaretler etti.

"Artık bıktık"

Eşini ağlarken görüp "çıldırdığı" ifade edilen Marcao'nun çok sinirlendiği ve idari menajer Mert Çetin'i arayarak, "Eşim buradan ayrılmak istiyor, artık bıktık" dediği belirtildi. Çetin'in Marcao'nun isteğini Terim'e ilettiği ve teknik direktörün Fatih Terim'in oyuncuyu arayarak sakinleşmeye çalıştırdığı aktarıldı.

"Suç duyurusunda bulunulacak"

Güçlükle sakinleştirilen Brezilyalı oyuncu, gece saatlerinde sosyal medyadan sert bir mesaj yayımladı. Yönetimin, Marcao ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

İşte Marcao'nun yayımladığı mesaj:

"Kötü performans ve hatalarımdan dolayı özür dilerim. Ancak bazı şeyleri netleştirmek gerek; benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle aileme yönelik edilen küfürleri ve tehditleri kabul etmiyorum. Sahada meydana gelen bir hatayı aile üyelerime aktarmayın. Bugün olanlar beni kesinlikle daha fazla çalışmaya motive etti. Galatasaray formasına çok saygı duyuyorum ve her zaman Galatasaray forması için elimden geleni yapıyorum. Benim taraftarlara saygı duyduğum gibi sizden aileme saygı duymanızı istiyorum."