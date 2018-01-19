Ailesinden kalan 100 yıllık tabağı satmak istedi, antikacılara gitti; Ermeni Patrikhanesi 250 lira yol parası verdi

Ermeni Patrikhanesi'ne ailesinden kalan 100 yıllık bakır tabağı satmak isteyen Serdar Cive gündem oldu. Ailesinde kaldığını söylediği 100 yıllık tabağın sahibini bulmak için antikacılara giden Cive, tabağın Ermeni Karayan ailesine ait olduğunu öğrenince aileye ulaşmak için Ermeni Patrikhanesi’ne gitti. Patrikhane görevlisi Vağarşag Seropyan, tabağın Surp Nişanyan Manastırı’na ait olduğu söyledi.

Cive, “Eşime ait tabağın değerini öğrenmek ve satmak istediğimi söyleyince patrikhane çalışanı tabağı kendilerinin satın alacaklarını söyledi. 16 Kasım 2017’de aynı adrese tabağı götürdüm. Patrikhane çalışanı tabağı hediye olarak alabileceğini ve karşılığında da bana hediye vereceklerini söyledi. Ancak teşekkür için verdikleri zarfın içinden sadece bir mektup, bir de 250 lira çıktı” dedi.

Teşekkür mektubu ve 250 lira

Ermeni Patrikhanesi eski Patrik vekili Aram Ateşyan, konuya dair sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ateşyan, “Yerel gazetede yer alan patrikhaneye verilen tabakla ilgili bilgilendirme” başlığıyla yayınlandığı açıklamada şunları kaydetti:

"Söz konusu tabağı veren kişiyi ben görmedim. Vağarşak Sargavak’a gelip tabağın üzerindeki 330 senelik ismin bir nevi mirascılarını arayıp satmak istemiştir. Vağarşak Sargavak bu tabağın Surp Nışan Kilisesi’ne ait olduğunu söylemiştir. Kişi tabağı satmak isteyince Vağarşak da biz satın almıyoruz ancak Patrikhane Koleksiyonu'na hediye kabul ediyoruz demiştir. Sözü geçen kişi gidip daha sonra tekrar gelip tabağı Patrikhaneye hediye etmek istediğini söylemiştir.

Vağarşak Sargavak bu konuyu bana aktardığında, bu kişiye bir teşekkür mektubu ve yol masrafı için de 250 TL verelim dedim. Müzeden sorumlu olduğum için teşekkür mektubuna imzayı ben attım.

Daha sonra kişi pişman olup bize geleceğine doğrudan gazeteye gitmiştir. Biz gazeteye aydınlatıcı bir mektup yazdık ve kişi istediği zaman teşekkür mektubu ile 250 TL iade ettiği taktirde tabağı teslim edeceğimizi bildirdik. Konu bundan ibarettir."