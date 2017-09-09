Ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlikçi yakalandı (3)
TUTUKLANDI
Muş'ta eşi, oğlu ve 3 akrabasını öldüren güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten adam öldürmek ' suçundan tutuklandı
09 Eylül 2017 22:47
TUTUKLANDI
Muş\'ta eşi, oğlu ve 3 akrabasını öldüren güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince \'kasten adam öldürmek \' suçundan tutuklandı. Aykan, Muş E Tipi Cezaevi\'ne götürülecek.
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